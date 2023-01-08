380 liralık çorbaya sitem etti

Bir süredir çekimler nedeniyle Ayvalık’ta yaşayan Reha Özcan izin günü için İstanbul’a geldi. Bir alışveriş merkezinde yemeğe davet edilen Özcan çorba fiyatına sitem etti.

Twitter hesabından artan fiyatlara sitem eden Reha Özcan, “Geçen gün İstanbul’da bir alışveriş merkezinde yemeğe davet ettiler, pek sevmem ama gittik. Menü geldi, ‘Ne güzel şeyler varmış’ dedim. ‘Sonra çorba ile başlarım bir iki şey daha sipariş ederim’ dedim. Çorba 380 TL’ydi. Az çorba ile ekmek yedim. Bu olmaz ama ya” dedi.

Reha Özcan, paylaşımının altına gelen “Çorbanın içinde çeyrek altın mı vardı? Davet edip para mı ödettiler?” yorumuna da “Ödemedim ama çok içim acıdı” cevabını verdi. Geçen haftalarda Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir kahveye 80 TL ödeyen Berna Laçin de Özcan’ın paylaşımına “Hayat pahalılığı, fırsatçıların elinde koz oldu” yorumunu yaptı.