Barış Pehlivan'dan İBB soruları: Teftiş heyetindeki isimlerden bazıları rapora imza atmamış olabilir mi?

Pehlivan, bugünkü yazısında, İBB'de terörle iltisaklı kişilerin çalıştığına dair iddialar üzerine hazırlanan müfettiş raporuyla ilgili hatırlatmalarda bulundu:

1- İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) işe alınanlara dair müfettiş raporunu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etti.

2- İBB personeli arasında “terörle iltisaklı kişiler olduğuna” dair hazırlanan raporun 578 sayfa olduğu iddia edildi.

3- İBB’de görevlendirilen müfettiş heyetinin başındaki Fazıl Can görevinden ayrıldı. Yerine aynı heyetteki, AKP milletvekili adayı Arif Yıldırım oturdu.

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görev değişimine dair şunu söyledi:

“Bu soruşturmayı 8 kişilik müfettiş heyetiyle yaptık. Bunların içerisinde Maliye Bakanlığı, MASAK’tan kişiler vardı. ‘Birisi çıktı, yerine başka birisi geldi...’ Bu da yalan. 8 kişi başladılar, ekibin başındaki başmüfettiş insani durumla İzmir’deki tedavisini görebilmek amacıyla işine dönmüş oldu. 7 kişi de aynı şekil işine devam etti.”

"Bakan Süleyman Soylu’nun “Aynı şekil işine devam etti” dediği geri kalan 7 müfettişe dair kuşkumu yazacağım." ifadelerini kullanan Pehlivan, yazısını şöyle sürdürdü:

İBB’de teftişi yapan heyet kimlerden oluşuyordu? Yazayım:

1- Arif Yıldırım/ Mülkiye başmüfettişi

2- Osman Ahsen/ Mülkiye başmüfettişi

3- Emrah Yılmaz/ Mülkiye müfettişi

4- Hayati Taştan/ Mülkiye müfettişi

5- Süleyman Ruhi Aydemir/ Ticaret başmüfettişi

6- Muhittin Aydın/ Ticaret müfettişi

7- İsmet Demirtaş/ MASAK uzmanı

Şimdi...

Keşke şu sorularıma birileri yanıt verse:

“İBB’ye kayyum atanacağına” dair ihtimali hayata geçiren teftişi yukarıda ismini saydığım müfettişler yapmadı mı? Yanıt “Evet” ise 578 sayfalık olduğu iddia edilen raporu kaç müfettiş imzaladı? Yani madem onlar yaptıysa acaba başsavcılığın masasındaki rapora hepsi imza attı mı?

7 kişilik teftiş heyetinde olan Osman Ahsen, Emrah Yılmaz ve İsmet Demirtaş o rapora imza atmamış olabilir mi?

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