Kulis: İsmail Çataklı kardeşinin durumunu Soylu'ya 2018'de anlattı, 'Görev vermezseniz anlarım' dedi

T24 yazarı Tolga Şardan, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın kardeşi Osman Çataklı hakkındaki 'FETÖ'yle iltisak' iddiasına ilişkin edindiği yeni bilgileri paylaştı.

Söz konusu ihbarın Bank Asya konusunda araştırmalar yürüten Mali Suçları Araştırma Kurulu'nca (MASAK) tespit edilerek 'gizli' koduyla bakanlığa gönderilen bir evrak olduğunu dile getiren gazeteci, "Bu raporlarla pek çok kamu görevlisi hakkında adli ve idari işlem yapılmasına rağmen, Osman Çataklı hakkındaki MASAK ihbarının işlem yapılmayarak 'açık tutulması'nın anlamlı bir açıklaması vardır kanımca" dedi; ardından şunları kaydetti:

"Olayı İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kaynaklarından araştırırken - şimdi bunu yazınca Soylu, ekibine kaynaklarımın tespiti talimatı verecektir. Peşinen söyleyim, bulmaları mümkün olmayacak - ilginç bir bilgiye daha ulaştım.

Aynı zamanda Bakan Soylu’ya da yakın bir kaynağımın aktardığı bilgiye göre; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildiği dönemde İçişleri Bakanlığı’nda yeni yapılanma çalışmaları sırasında, daha önce müsteşar yardımcısı olan Çataklı, kardeşinin durumunu Bakan Soylu’ya aktardı.

'SOYLU DAHA ÖNCEDEN BİLİYORDU'

Kendisine görev verilmemesi halinde durumu makul karşılayacağını bildirdi. Ancak Soylu, Çataklı ile çalışmaya devam edeceğini bildirdi. Halen de çalışmaya devam ediyor zaten.

Soylu, 9 Temmuz 2018’den itibaren yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde Çataklı’yı bakan yardımcısı yaptı.

Burada ilginç bir tablo karşımıza çıkıyor. 2018’de Çataklı’nın durumunu Soylu’ya aktardığını dikkate alırsak aslında Osman Çataklı’nın FETÖ iltisakının açıklandığı gibi 2019’da değil, daha öncesinden bilindiği anlaşılıyor.

Ama biz yine de Soylu’nun verdiği 2019 tarihini esas alalım. Devlet, tüm kurumlarıyla FETÖ’yle mücadeleye devam ediyor. Torpilliler hariç."

Yazının tamamı.