Kulis I AKP'de seçim sonrası yenilik rüzgarı: 3 bakan hariç hepsi değişebilir

Mahalli İdari Seçimleri sonrası AKP içinde ve Kabine'de değişiklik yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin son TBMM Grup Toplantısı'nda "değişim" vurgusu yapmasının ardından parti içinde ve Kabine'de değişiklikler olacağına dair kulis bilgileri dolaşıyor.

TGRT'nin Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, AKP'de yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından kulis bilgilerini paylaştı.

Ahmet Sözcan, "Parti içindeki analizler ve raporlar devam ediyor. Seçim sonuçlarına ilişkin detaylı incelemeler yapılıyor. Hangi bölgelerde oy kaybedildi, neden arttı gibi soruların yanıtları aranıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu analizleri detaylı bir şekilde değerlendiriyor. Ayrıca anket çalışmaları da sürüyor. Seçmenin neden AK Parti'ye oy vermediği, aday profilleri hakkında neler düşündüğü gibi konularda çalışmalar yapılıyor. Tüm bu süreçler tamamlandıktan sonra Erdoğan'ın önemli kararlar alması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Sözcan ayrıca, "Cumhurbaşkanı Erdoğan danışma mekanizmasını aktif olarak kullanıyor ve sonunda kararını verecek. İlk aşamada ilçe ve il başkanlıklarında, sonra da kabine içinde değişiklikler bekleniyor. Sonbaharda yapılacak olan kongrede de Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda değişikliklerin olacağı tahmin ediliyor. Bu çerçevede Kabine'de değişiklik olabileceği yönünde kulislerde bilgiler dolaşıyor. 3 bakan dışındaki tüm bakanların geleceği konusunda belirsizlikler konuşuluyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem