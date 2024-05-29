Kulis: AKP'de değişim süreci başladı, yeni istifalar gelecek

AKP'de değişim süreci hızlanıyor. Partinin Olağan Büyük Kongresi için takvim hazırlığı yapılırken, il ve ilçe başkanları düzeyinde başlayan istifalar sürecek.

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Kulis: AKP'de değişim süreci başladı, yeni istifalar gelecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim sonrası verdiği "Yeri ve zamanı geldiğinde; kırmadan, dökmeden, küstürmeden değişimi yapacağız" mesajı partide uygulamaya koyuldu. Rize, Adıyaman ve Batman il başkanlarının istifası sonrası gözler diğer illere çevrildi.

NTV'de yer alan habere göre; il ve ilçe başkanları düzeyinde başlayan istifalar sürecek. İl başkanları düzeyinde yüzde 30'luk bir değişime gidilmesi gündemde. İl başkanları üzerinden yürütülecek olan değişim süreci, devam edecek.

Değişimle birlikte teşkilatlara yeni bir heyecan getirilmesi hedefleniyor. Değişim ilçe başkanları düzeyinde de sürdürülecek.

KONGRE TAKVİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına olağan kongre için çalışmaları yönünde de talimat verdi.

Sürecin olağan sınırlarda tamamlanmasını isteyen AK Parti kurmayları, A takımını da değiştirecek olan büyük kongreyi 2025 yılının sonbaharına bırakmayı planlıyor.

Kongrelerin takvimi ise Erdoğan'ın yıl içindeki programıyla uyumlu hale getirilecek.

30 büyükşehrin tamamına gitmek isteyen Erdoğan'ın yurt içi ve yurt dışı programları dikkate alınarak illerdeki kongre tarihleri belirlenecek.

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