Kritik Zirve Sonrası Ortak Açıklama: Ümit Özdağ'dan Özgür Özel'e 2 Öneri!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

Zafer Partisi heyetinde, Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat, Zafer Partisi Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, Zafer Partisi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Murat Yıldız, Zafer Partisi Kadın, Aile ve Çocuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan yer aldı.

Görüşme sonrası Özgür Özel ve Ümit Özdağ ortak açıklama yaptı.

'SİNAN ATEŞ CİNAYETİNİN ÖRTBAS EDİLMEMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Özel'in açıklamaları şöyle:

"Ziyaretimiz ülke gündeminden bağımsız olamazdı. Başta Sinan Ateş ziyareti üzerinde konuştuk. Böyle bir cinayetin üstünün örtülmemesi konusundaki fikrimi paylaştım. Bu konuyla ilgili sohbet etme imkanı oldu. Biz Sinan Ateş cinayetinin örtbas edilmemesi için elimizden geleni yapacağız.

İktidarın önünde 2 seçenek var. Birincisi adaletin önünü açabilirler. İkincisi bir sis perdesi indirilebilirler. Bu sefer adaletin gelmesi iktidarın değişimine kalır ama eninde sonunda gelir.

İKTİDARA 'ESAD' TEPKİSİ

Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de yaşanan olaylar üzerinde de görüşlerimizi paylaştık. Bugün Türkiye'nin çözülmesi gereken sığınmacı, düzensiz göç, kaçak göçmen sorunu vardır. Zamanında 'Esad ile görüşün' dediğimizde bize demediklerini bırakmayanlar şimdi Esad ile tatil yapma noktasına geldiler.

Yarın Bükreş'e uçacağım. Burada liderlere bir kez daha sorunun çözümüne yönelik irademizi ifade edeceğim.

'BİR TEKLİFTE BULUNDULAR'

Biz tüm siyasi partilerin Meclis'te temsil ediliyor olmasını çok isteriz. Zaten 0 barajı savunuyoruz. Tüm partilerin Hazine'den eşit şekilde istifade etmeleri gerektiğini savunuyoruz. Meclis'te temsilcileri olmadığı için muhalefet partilerine bir dizi ziyaret yapıp yasal düzenleme önerileri olan bir teklifte bulundular. O konuyla ilgili açıklama yapıp yapmamak sayın genel başkanın değerlendirmesine tabidir. Biz tekliflerini aldık."

ÖZDAĞ'DAN CHP'YE ÖNERİLER

Ümit Özdağ'ın açıklamaları ise şöyle:

"Ülkemizin en önemli gündemi 13 milyon sığınmacı ve kaçak. Bunların durdurulması konusunda bazı somut ve yasal düzenleme gerektiren önerilerimiz vardı. Bu önerilerimizi Meclis'te üzerinde düşünülmesi için ilettik.

Bunlardan bir tanesi Ottowa Anlaşması'ndan Türkiye'nin geri çekilmesiyle ilgili. Diğeri ise sınırdaki askeri birliklerimizin yeni bir hukuki düzenlemeyle silah kullanma yetkisinin genişletilmesi. Bunları değerlendirecekler.

Toplantının amacı 'Türkiye daha güvenli olsun'du. Ben de görüşmelerimizin devam edeceğini umuyorum."

ÖZDAĞ'DAN BOZKURTLU YANIT

(Merih Demiral'ın bozkurtlu sevincine ilişkin sorulan soru üzerine)

Ümit Özdağ, soruya Bozkurt işareti yaparak, "Bu Türk milletini 2000 yıldan beri işareti. Bozkırda karşılaşanlar birbirlerine Türk milleti olduğunu göstermek için bozkurt yaparlar. Bunun herhangi bir siyasi partiyle ilgisi yok" diye cevap verdi.

Almanya'ya tepki gösteren Özdağ, "Almanya'nın Bozkurt işareti yapanlarla değil, Nazi işareti yapanlarla uğraşması daha iyi olur" dedi.

ÖZEL'DEN BOZKURT SORUSUNA ZAFER İŞARETLİ CEVAP

Özgür Özel ise şöyle yanıtladı:

"UEFA'nın harekete geçmesini doğru bulmuyoruz. Ama bu tartışmayı Türkiye'de büyütmek, köpürtmek başta milli takıma zarar verir. Bundan birkaç yıl önce başka bir futbolcu zafer işareti yapınca, bugün bu işareti savunanlar tarafından linç edilmişti. Onları kendilerini sorgulamaya davet etmek gerekir."

Kaynak: Gerçek Gündem