'Kimleri sorguladığı anlaşılabilir': Süleyman Soylu, o WhatsApp grubundan çıkarıldı!

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'na ait Whatsapp grubundan çıkarıldığı ortaya çıktı. T24 yazarı Tolga Şardan, bugünkü köşesinde Soylu'yu bakanlık yönetiminin gruptan çıkardığını aktardı.

Soylu'nun herkesin bilgilerine ulaşabildiği bir yazılımın olduğunu hatırlatan Şardan, o yazılımın yüklü olduğu telefonun akıbetinin ne olduğunu bilmediğini aktarırken; uygulama üzerinden kimlerin sorgulandığının da anlaşılabileceğini söyledi.

Şardan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Kabinede yaşanan değişim sonrasında bakanlıktan alınan Süleyman Soylu, bakanlık üst düzey bürokrasisinde iletişim amacıyla kullanılan WhatsApp grubundan çıkartıldı. Soylu'nun telefonu pazar akşamı, bakanlık yönetimince gruptan çıkartıldı.

Öte yandan, geçen hafta TC kimlik numaralarının internete sızmasının ortaya çıkması sonrasında, Eski Bakan Soylu'nun kullandığı özel bilgisayar yazılımının bulunduğu cep telefonunun akıbeti soru işaretlerine neden oldu.

Soylu'nun bakanlık görevi sırasında kullandığı cep telefonunda, tüm ülkeye ait verileri görebildiği bilgisayar programını açıklaması tartışmaları beraberinde getirmişti.

Emniyet teşkialtının tamamında bile olmayan ve Emniyet İstihbaratı'nca üretilen programın Soylu'nun kullandığı cep telefonuna yüklü olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte "yasal kullanım olup olmadığı" görüşü ortaya atıldı.

Bu aşamada söz konusu programı kullanan Soylu'nun, cep telefonunu iade edip etmediği ya da programdan çıkıp çıkmadığı henüz bilinmiyor.

Görüştüğüm üst bir emniyet yetkilisi, yazılımın kullanılmasıyla ilgili log kayıtlarında yapılacak inceleme sonrasında Soylu'nun kimleri sorguladığının anlaşılabileceğine dikkat çekti.