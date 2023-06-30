Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hüseyin Gündüz, son yolculuğuna uğurlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dayısı Hüseyin Gündüz, Ankara Batıkent’teki Pirsultan Cemevi’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hüseyin Gündüz, son yolculuğuna uğurlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, bugün; 78 yaşındaki dayısı Hüseyin Gündüz için Ankara Batıkent’teki Pirsultan Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. 

Törene; CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar ve çok sayıda CHP milletvekili katıldı.  

Gündüz, cemevindeki cenaze töreninin ardından Elvan Mezarlığı'nda defnedildi.

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu
Son Güncelleme:
Erdoğan'ın 'bazı bakanlara' sözleri ortaya çıktı: 'Seni bu yüzden bakan yaptım' Erdoğan'ın 'bazı bakanlara' sözleri ortaya çıktı: 'Seni bu yüzden bakan yaptım'
Baklava yedikten sonra aklınızda bulunsun! Hemen bunu uygulayın Baklava yedikten sonra aklınızda bulunsun! Hemen bunu uygulayın
HDP'den yerel seçim kararı: Her ilde aday çıkaracağız HDP'den yerel seçim kararı
En sinirli 4 burç çok kabalar ve saygısızlar! Asla karşısındaki insanı anlayamıyorlar... En sinirli 4 burç çok kabalar ve saygısızlar! Asla karşısındaki insanı anlayamıyorlar...
ÇOK OKUNANLAR
Oğulcan Engin'den ayrılan Miray Daner, gönlünü o belediye başkanının oğluna kaptırdı Oğulcan Engin'den ayrılan Miray Daner, gönlünü o belediye başkanının oğluna kaptırdı
En düşük emekli maaşı 10 bin lirayı, en yüksek memur maaşı 45 bin lirayı aşacak: Tablo ortaya çıktı! En düşük emekli maaşı 10 bin lirayı, en yüksek memur maaşı 45 bin lirayı aşacak: Tablo ortaya çıktı!
Kıskanç, kibirli, egoist... Burçların yaka silktiren huyları Burçların yaka silktiren huyları
Kurbanlık danaya girdiler, etler salam gibi paketlenmiş olarak verildi: 'Kim bilir bu etler ne zaman kesildi' Kurbanlık danaya giren yurttaşlar kolilerin içindeki görünce şoke oldu!
Faturalarda yeni dönem: Yarından itibaren zorunlu olacak Faturalarda yeni dönem: Yarından itibaren zorunlu olacak