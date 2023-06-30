Erdoğan'ın 'bazı bakanlara' sözleri ortaya çıktı: 'Seni bu yüzden bakan yaptım'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlara "Seni herhangi bir grubun adamı olmadığın için bakan yaptım" dediği iddiası ortaya çıktı.

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Erdoğan'ın 'bazı bakanlara' sözleri ortaya çıktı: 'Seni bu yüzden bakan yaptım'

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, “İktidar partisinde ‘tepki çekmeyen, dengeli’ isimlerden oluşan yeni A takımı, ister zorunluluktan, ister bilinçli bir tercihten kaynaklansın, ‘makas değişimi’ olarak okunuyor” diye yazdı.

“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yönetime taşıdığı isimler üzerinden yapılacak bir analiz, yeni bir oyun planının habercisi olabilir” diyen Babacan, “Partinin yorgun eski tüfekleri de vitrinden uzaklaştırılıyor” dedi.

Babacan şunları kaydetti:

“Bu yeni yapı ve yeni tercihler, parti içinde son haftaların en çok konuşulan konusu. Kimine göre, ‘parti makas değiştiriyor’, kimine göre ‘fabrika ayarlarına’ dönülüyor. ‘10 yıl öncesinin politikalarına dönüleceğini’ iddia edenler bile var. Hatta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bazı bakanlarına, ‘Seni herhangi bir grubun adamı olmadığın için bakan yaptım’ dediği anlatılıyor.”

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