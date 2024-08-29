Kılıçdaroğlu'ndan Parti Programı Açıklaması: 'CHP'nin Altı Ok’u Yeniden Yorumlanmalı'

Tüzük kurultayına hazırlanan CHP, parti programı üzerinde de çalışmalara başlayacak. CHP’de üç dönemden fazla milletvekilliği, belediye başkanlığı yapanlar için “dönem koşulu” olup olmayacağı tartışılacak. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendi döneminde de en çok yapılan önerinin “dönem kuralı” olduğuna işaret etti. Kılıçdaroğlu ayrıca tüzük kurultayının ardından yapılması planlanan parti programı çalışmaları için de “Yeni hazırlanacak parti programında da Altı Ok’la ilgili yeni yorumun, çağdaş yorumun konulması gerekiyor” dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca, "Çok boyut ekonomide izlenecek politikaların neler olduğu, onun temel ilkeleri parti programına konmalı" önerisi getirdi.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu, milletvekili, belediye başkanı adaylarının nasıl belirlenmesi gerektiği konusunda şu görüşünü açıkladı:

“Partinin arşivinde tüzük konusunda yapılmış çok sayıda çalışma var. Tüzükle ilgili yaptığımız çalışmayı da belli bir noktaya getirmiştik. Partimizin seçim ve hukuk işlerinin o dönem yürüttüğü çalışmaların yanı değişiklik önerileri de gelmişti. En çok da ‘Dönem kuralı’ öneriliyordu. Yine önseçim talepleri var. Parti üyeliğini ‘aktif” ve ‘pasif’ üyelik olarak ikiye ayrılmalı. Bunun da kuralları var. Ön seçime, üyelik gereklerini yerine getiren aktif üyeler katılmalı. Milletvekilliği, belediye başkanlığı, il genel meclis üyeliği, belediye meclis üyeliği seçiminin aktif üyeler tarafından yapılmasıyla ilgili tüzük değişikliğini getirmiştik. Ama kurultay reddetmişti. Şimdi anladığım kadarıyla kurultaya aynı konuda delegelerin önerileri var. Bu önerinin mutlaka kabul edilmesi yönünde görüş birliğinin çıkması beni sevindirdi. Ön seçimin olması, bir anlamda üye ile parti arasındaki aidiyeti sağlıyor. Düzenli aidat ödemeleri, parti çalışmalarına katılmaları partiye artı getirir. Adaylar, merkez yoklamasıyla değil, önseçimle aktif delegelerin oylarıyla belirlenecek.

Milletvekilliği, belediye başkanlığı için ‘Dönem kuralı’ getirilmesiyle ilgili öneriler var. Milletvekilliğinin iki dönemle, üç dönemle sınırlandırılmasını isteyenler var. Bu öneriler yine partinin yetkili organlarında büyük bir ihtimalle tartışılır, bundan sonra da Tüzük Kurultayında ele alınır.”

Tüzük kurultayının ardından yapılacak parti programı çalışmalarının gerekli olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Parti programıyla ilgili de yapılmış çalışmalar var. Onlarda partinin arşivinde. Parti programını da yenilenmesi gerekiyor. Değişen, gelişen koşullara göre parti programının da yeniden ele alınması gerekiyor. CHP’nin programından önce ‘Demokratikleşme’ dediğimiz, yani ‘Cumhuriyetin demokrasiyle taçlandırılması’ dediğimiz ilkesinden hareket etmeliyiz. Bugün ‘Demokrasi’ dediğimiz şey tamamen sözde kaldı. Anayasa uygulanmıyor, yasalar uygulanmıyor. Dolayısıyla biz parti programında demokrasiye öncelik veren, demokrasinin ne olduğunu anlatan ve CHP’nin bu konuda neleri, hangi hamleleri atması gerektiğini belirleyen kurallar koymak gerekiyor. Parti programının bununla ilgili çalışmalar yapılır. Uluslararası ilişkilerle ilgili Sosyalist Enternasyonal veya Avrupa Birliği, diğer uluslararası ilişkilerle olan bağlantılara CHP’nin bakış açısı yine parti programına bir şekilde yansımak zorundadır. Çok boyut ekonomide izlenecek politikaların neler olduğu, onun temel ilkeleri parti programına konmalı.”

Kılıçdaroğlu, “Yeni hazırlanacak parti programında da Altı Ok’la ilgili yeni yorumun, çağdaş yorumun konulması gerekiyor” diye ekledi.