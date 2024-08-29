Özgür Özel'den İktidara 'Yasaklanan Festival ve Konser' Tepkisi: 'Karıncanın Kardeşi Var O da CHP'dir'

38’inci Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın katılımıyla törenle açıldı.

KIRGÖZ: 'DİKİLİ FESTİVALİ, TÜRKİYE’NİN SİYASİ HAYATINA, DÜŞÜNCE HAYATINA MAL OLMUŞ BİR ETKİNLİKTİR'

Festivalin önemine vurgu yapan Dikili Belediye Başkanı Kırgöz, şunları söyledi:

“Sanatçımız Suavi’ye yapılan saldırıyı kınıyorum. Dikili Belediyesi olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Dikili Festivali sadece birkaç etkinliğin yapıldığı, birkaç konserin gerçekleştirildiği bir program değildir. Dikili festivali, Türkiye’nin siyasi hayatına, düşünce hayatına mal olmuş bir etkinliktir. Ülkemiz büyük bir ağır ekonomik krizden geçiyor. Bu kriz, ger bir haneyi nasıl vuruyorsa belediyelerimizi de derinden etkiliyor. Artan maliyetler, bozulan dengeler, belediyeler yeni ve farklı zorunluluklar yüklüyor. Bunların hiçbirini bahane etmiyoruz, etmeyeceğiz de. Daha gelişmiş bir Dikili için gece gündüz çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz biliyoruz ki bu yolda harcanan emek, dökülen ter, kazanacağımız daha büyük zaferlere katkı sunacaktır. Dikili her zaman yüzünü aydınlığa dönmüş, tavrını demokrasiden, özgülükten, cumhuriyetten yana koyan aydın bir kenttir. Bu kentin karakteri gereği bize düşen görev, bu kenti tam anlamıyla kültür sanat kenti yapmaktır.”

TUGAY: 'BUNDAN SONRA DİKİLİ’DE DENİZE HİÇBİR ŞEKİLDE KİRLİ SU AKMAYACAK'

Konuşmasında Dikili’nin altyapı sorununun çözüme kavuşacağını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, şu ifadeleri kullandı:

“Bir kentin 38. defa emek ve demokrasi adıyla bir festival düzenlemesi bir onur. Genç yaşlarımdan beri fırsat bulabildikçe Dikili’de düzenlene bu festivali takip etmeye çalıştım. Bu nedenle bugün burada İzBB Başkanı olarak konuşmak benim için büyük bir onur. İzmir için sahip olduğumuz kültürel zenginliklerimizi, demokrasiye bağlılığımızı ve emeğe verdiğimiz değeri kutladığımız bir festival bu aynı zamanda. Gelenek ve değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Dikili Belediyemizin bu değerlere sahip çıkmasını çok değerli buluyorum. 31 Mart seçimleriyle yaşadığımız zaferden sonra İzmir’in tüm ilçelerinde İzmirlilerin tüm sorunlarına sahip çıkarak çalışmaya devam ediyoruz. Bu güven ve gururla önümüzdeki genel seçimde iktidar olmak için yürüyüşe devam edeceğiz. Uzun zamandır beklenen, bekletilen, istenildiği halde belki yapılmayan Dikili’nin altyapı çalışmasını önümüzdeki kasım ayından itibaren başlatıyoruz. Size söz veriyorum. Bundan sonra Dikili’de denize hiçbir şekilde kirli su akmayacak.”

ÖZEL: 'HEPSİNDE DİKİLİ’NİN BÜYÜK PAYI VARDIR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dikili’nin kendisi için önemini geçmiş yıllarından örneklerle anlatarak şöyle konuştu:

“Geçen sene burada yaptığım konuşamadan sonra kamuoyu, benim genel başkan adayı olmamla birlikte ‘İlk adım Dikili’de atılmıştı, çoban ateşi Dikili’de yakıldı’ demişti. Doğrudur o ilk konuşmaydı, önemli bir konuşmaydı. Orada beni çok seven değerli insanlar yüreklerindeki büyük üzüntüye rağmen nezaket alkışı yapıyorlardı. Ben de onlara ne kadar iyi bir insan olduklarını ama ne kadar zor bir durumda olduğumuzu ve bir çare bulmamız gerektiğini söylemiştim. Benim için ilk adım Dikili’de atıldı derken esas bu festivalin ilk düzenlendiği 1986 yılına gitmek gerekirse… Ben henüz ortaokula giden bir gençken kardeşim Barış ile birlikte o festivali büyük bir merak ve ilgiyle takip ediyorduk. O günlerde daha öncesinde Atatürk İlköğretim Okulu’nda, kız meslek lisesinde sınıflar, öğretmenlerin ailelerinin tatil yapması için pansiyonlaştırılıyordu. Biz de oraya geliyorduk annem ve babamla birlikte. O günlerde İzmir’de Bornova Anadolu Lisesi’nde yatılı okuyordum. Burada bir ismi anmadan geçmek vefasızlık olur. 1980 darbesinden sonra Türkiye’de herkes sinmiş, susmuş, demokrasi nefes alacak bir delik, bir pencere ararken o pencereyi Dikili’den tüm Türkiye’ye açan Osman Özgüven’i saygıyla selamlıyorum. Çamlaraltı’nda Uğur Mumcu’yla, İlhan Selçuk’la, Ali Sirmen’le tanıştıysam Osman Özgüven sayesindedir. Sosyalist Enternasyonal’in temsilcilerini Türkiye’deki en etkin sol siyasetçilerle birlikte dinlediysem ve düşünce yapım elbette babamın, ailemin, öğretmenlerin katkısı çok büyüktür. Ama sol görüşe sahip bir genç olduysam, sendikal mücadeleye saygı duyduysam, sınırsız bir dünya ve sınıfsız toplum özlediysek, hep birlikte üretmeyi, hep birlikte paylaşmayı, kimsenin kimseyi ezmemesini, hiçbir özgürlüğün engellenmemesini benimsediysek hepsinde Dikili’nin büyük payı vardır.”

'CHP İKTİDARININ ÖNÜNÜ AÇMALARINI BEKLİYORUM'

31 Mart seçimlerinde İzmir’de alınan zafere de değinen Özel, genel iktidara giden yol için belediye başkanlarına büyük sorumluluk düştüğünün altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“31 Mart’ta ilk ilçe mitingini Dikili’de yapmıştım. Bugün burada İzmir’de birileri İzmir’de 31 Mart’ta Türkiye’de felaket, İzmir’de rezalet beklerken biz İzmir’de 31 belediye başkan adayı gösterdik. Ve sizler, 29’unu CHP’li belediye başkanını seçtiniz. Bugün İzmir’de 29 belediye başkanının cebinde birer anahtar var. O anahtarlar ilçenin, belediyenin kapısının ya da kasasının anahtarı değil. O anahtarlar, Atatürk’ün partisinin Cumhuriyet’in ikinci yüzyılındaki iktidarının anahtarlarıdır. Hepsinin öyle bir sorumlulukları var. Bunun için hem belediyeciliğin temel hizmetlerini en iyi şekilde yapacaklar hem bugünkü büyük yakıcı ekonomik krizde vatandaşlarımıza sahip çıkacak sosyal politikaları hayata geçirecekler hem de kültür sanatın, sanatçının, düşün insanlarının ve onların verdikleri bilgilere emek kadar değer veren siz değerli İzmirlilerin tüm beklentilerini karşılayacaklar. Ben kendilerine güveniyorum ve onlardan tarihin en başarılı belediye başkanlıkları dönemini yaşatmalarını ve önümüzdeki seçimler için CHP iktidarının önünü açmalarını bekliyorum.”

'KİMSEYİ YUKARIDAN BAKMAYIN, KİMSEYİ KARINCA GİBİ GÖRMEYİN'

İptal edilen konser ve festivaller nedeniyle iktidarı sert sözlerle eleştiren Özel, şunları söyledi:

“Türkiye’de konserler, festivaller iptal ediliyor. Lamı cimi yok. Birileri tarafından yaşam biçimine, tercihlerine müdahale ediliyor. Söylenen söz yüzünden… Biz 38 sene önce burada 141, 142’yi konuşuyorduk. 130. maddeyi konuluyorduk. 146 konuşuyorduk 40 sene olacak hala düşünce özgürlüğü üzerinden birileri bir şeyler yapmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Suavi’nin konseri gözü dönmüş bir grubun protestolarına, bir başka konser de ondan korkup iptalle sonuçlandı. Suavi’nin evine gittim. Suavi’ye dedim ki ‘Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak. Eğer senin bir konserine bir kez daha böyle bir tehdit olursa o zamana ben ne yapacağımı biliyorum.’ 30’u akşamı Aydın’ın Çine ilçesindeki konserini birileri hedef gösteriyor, o konserin iptal edilmesi için baskı yapıyorlar. O gün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte İzmir Fuarı’nı açacağız. Ardından İzmir il başkanımız, bütün ilçe başkanlarımız, bütün belediye başkanlarımız, kadın kollarımız ve gençlik kollarımızla birlikte Çine’ye Suavi dinlemeye gidiyoruz. Türkiye’yi korkunun, baskının altına ezmeye çalışanlara, emekçiyi ezenlere de sanatçıyı ezenlere de gençleri ezenlere de şunu söylüyorum. Kibriniz yetti. Kimseyi yukarıdan bakmayın, kimseyi karınca gibi görmeyin. Karıncayı size ezdirmeyiz. Karıncanın kardeşi var o da CHP’dir. Kim derdi varsa emin olsun ki var bir çaresi. O da Cumhuriyet Halk Partisi.”

Kaynak: ANKA