Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına talimat

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun MYK üyelerine konuyla ilgili tartışmalardan kaçınmalarını söyleyerek “Biz yolumuza devam edeceğiz. Cevap vermeyeceğiz” dediği belirtildi.

Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına talimat

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan kurmaylar, “İYİ Parti’ye karşı dışlayıcı olmamaya devam edeceğiz. Millet İttifakı olarak da yolumuza devam edeceğiz. Açıkladığımız metinleri uygulamakta kararlıyız. Bunları değerlendirdik. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bu kanaatte” ifadelerini kullandı. 

CHP’li kurmaylar, İYİ Parti’nin masaya dönme ihtimalinin olup olmadığına ilişkin de “Bu konuyu toplantıda değerlendirmedik. Siyasette 24 saatte her şey olabilir. Bu olacaksa da kararı genel başkanlar verecektir. Biz her şekilde yolumuza devam edeceğiz” yorumunu yaptı. 

Ayrıca toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusundaki desteğin de yinelendiği aktarıldı.

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