İYİ Partili vekil, istifasını geri çekti

Dün gece partisinden istifa ettiğini duyuran İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş istifasını geri çektiğini açıkladı.

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İYİ Partili vekil, istifasını geri çekti

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamalarının ardından Ankara'da hareketlilik sürüyor.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Altıntaş paylaşımında, "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum. Prof. Dr. Ayhan Altıntaş, Ankara Milletvekili" ifadelerini kullandı.

İSTİFASINI GERİ ÇEKTİ

Altıntaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesi sonrası kararını değiştirdiğini söyledi. Altıntaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Genel Başkanımızla yaptığım istişare ve değerlendirme sonucu partimden istifamı geri almış bulunuyorum" dedi.

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