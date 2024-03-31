Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum: Cumhuriyet Halk Partisi var olsun

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ana muhalefet partisindeki yükselişin damga vurduğu yerel seçimlerle ilgili olarak kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında paylaşımda bulundu.

"Cumhuriyet'in ruhuna ve devrimlerine sahip çıkan bütün vatan evlatlarına selam olsun. Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun. Ülkemizi aydınlıklara götürme yolunda son bir adım kaldı. Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Ağaçlar dikip ormanlara kavuşacağız, rüzgarda dans eden yapraklar gibi, yağmura değeceğiz, bir olup mücadelemizi sürdüreceğiz, hep beraber ülkemizi aydınlığa kavuşturacağız."