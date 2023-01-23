Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a EYT çağrısı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yılbaşından önce açıkladığı EYT düzenlemesine ilişkin tartışmalar sürüyor.

Henüz TBMM'ye gelmeyen düzenleme teklifine ilişkin AKP'li isimler net tarih veremezken; CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

''MECLİS'E GETİR HEMEN''

Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, ''EYT’lileri oyalamayı bırak. Millet senin bu seçim oyunlarından bıktı. İnsanlarımızın haklarını seçimlere malzeme etmeye çalışma'' dedi.

EYT düzenlemesinin TBMM'ye getirilmesini isteyen Kılıçdaroğlu, ''Her şeyi berbat ettin, son dakika çabaların zaten fayda etmeyecek. EYT’yi Meclis’e getir hemen'' ifadelerini kullandı.