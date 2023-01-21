EYT'lileri bekleyen yeni kriz: İlk taksit bu ay içerisinde!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanmak isteyen birçok kişi, askerlik ve doğum borçlanmasını yaptırdı. EYT düzenlemesinin gecikmesine tepki gösteren Osmaniye EYT İl Temsilcisi Mustafa Demir, "EYT’li olacağız hevesiyle borçlandılar ve ilk taksitleri de bu ay içerisinde" dedi.
AKP tarafından emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. EYT düzenlemesinin Meclis'e ne zaman geleceği merakla beklenirken, AKP'den yapılan çok sesli açıklamalar, kafa karıştırmaya başladı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin dün gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Kanun teklifimizi Meclise sunacağız. Şubat ayı içinde yasalaştırılıp EYT’li kardeşlerimizin mart ayında maaşlarını almalarına dönük takvimi gerçekleştirmiş olacağız" dedi.
"BU SÜRECİ SEÇİME KADAR SÜRDÜRECEKLER"
EYT düzenlemesinin gecikmesinin tepki gösteren Osmaniye EYT İl Temsilcisi Mustafa Demir, "Birçok EYT’li kardeşlerimiz geliyor bizlerden bilgi almak için. Bizlere soruyorlar. Artık bilgi veremez hale geldik. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu EYT konusu ne zaman düzelecek? Ne zaman bunu yürürlüğe girdireceğiz? ‘EYT çıkacak’ diye sözler verildi. Ama bir türlü buna net cevap alınamadı. Parti içerisinden bazı insanlar, siyasi arkadaşlar; ‘Şu gün olacak, bugün gelecek, bizden çıktı, Meclis'e gitti…’ Oyalama taktiği sürüp gidiyor. Önümüzde bir genel seçim var. Genel seçime kadar tahminimiz bizleri oyalayarak, bu süreci seçime kadar sürdürüp o gün bir siyasi kararname ile açıklanmaya çalışılıyor" dedi.
"EYT'LİLER SADAKA İSTEMİYOR, HAKKINI İSTİYOR"
Demir, "EYT’liler burada hakkını istiyor, EYT’liler sadaka istemiyor. EYT’liler, verdiği emeğin karşılığını istiyor" ifadelerini kullandı.