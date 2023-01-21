EYT'lileri bekleyen yeni kriz: İlk taksit bu ay içerisinde!

"BU SÜRECİ SEÇİME KADAR SÜRDÜRECEKLER"

EYT düzenlemesinin gecikmesinin tepki gösteren Osmaniye EYT İl Temsilcisi Mustafa Demir, "Birçok EYT’li kardeşlerimiz geliyor bizlerden bilgi almak için. Bizlere soruyorlar. Artık bilgi veremez hale geldik. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu EYT konusu ne zaman düzelecek? Ne zaman bunu yürürlüğe girdireceğiz? ‘EYT çıkacak’ diye sözler verildi. Ama bir türlü buna net cevap alınamadı. Parti içerisinden bazı insanlar, siyasi arkadaşlar; ‘Şu gün olacak, bugün gelecek, bizden çıktı, Meclis'e gitti…’ Oyalama taktiği sürüp gidiyor. Önümüzde bir genel seçim var. Genel seçime kadar tahminimiz bizleri oyalayarak, bu süreci seçime kadar sürdürüp o gün bir siyasi kararname ile açıklanmaya çalışılıyor" dedi.