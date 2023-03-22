Kılıçdaroğlu, SPD Eş Genel Başkanı Klingbeil ile görüştü

CHP'den yapılan açıklamada Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ve beraberindeki heyet ile görüştüğü duyuruldu.

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Kılıçdaroğlu, SPD Eş Genel Başkanı Klingbeil ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ile bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.

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Kaynak: AA

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