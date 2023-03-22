Meclis'te basın toplantısı düzenledi: 'Türkiye ciddi manada su kıtlığına doğru gitmektedir'

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Dünya Su Günü dolayısıyla Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dünyada bir milyara yakın insanın, temiz içme suyu kullanamadığını, 2,3 milyar insanın da tuvalet ve temizlik benzeri hizmetlere erişemediğini söyledi.

Her yıl bir milyona yakın insanın temiz su kullanamadığı için yaşamını yitirdiğini anımsatan Sarıbal, temel insan hakkı olarak karşılarında duran su hakkının, büyük sıkıntılar eşliğinde geleceğe yön çizdiğini aktardı.

Türkiye'de 112 milyar metreküp olan su verisinin, 50 yıldır hiç değişmediğini ileri süren Sarıbal, 85 milyonluk nüfusa göre kişi başına 1323 litre su düştüğünü, sığınmacılar ve turist sayısı da dahil edildiğinde bu oranın 1240 litreye düştüğünü belirterek, "Belirlenen dünya verilerine göre 1000-2000 litre arasında suyu olan ülkeler, su fakiri olarak değerlendirilir. Kişi başına 2000 litre üzeri su düşen ülkeler su zengini, kişi başına 1000 litre düşen ülkeler ise 'su kısıtı' ülkeler olarak değerlendiriliyor. Türkiye'de bugün için 1240 litre ama öngörü 2030 yıllarında 750-800 litrenin altında kalmasıdır. Aslında Türkiye ciddi manada su kıtlığına doğru gitmektedir" ifadesini kullandı.

"BU SU VAR MI YOK MU?"

Orhan Sarıbal, son 50 yıldır açıklanan ve miktarın hiç değişmediği 112 milyar metreküp suyun nerede olduğunu merak ettiklerini dile getirdi.

CHP'li Sarıbal, 30 yıl önce 6 metrede su çıkan ovalarda, bugün 80-90 metre derinlikte suya ulaşılabildiğini öne sürerek, "Tarımsal, meteorolojik kuraklıktan bahsediyoruz ve hidrolojik kuraklığa doğru gidiyoruz. Hala açık su kanallarıyla, patlamış su kanallarıyla su israfının çok yüksek olduğu tarihsel bir dönemden geçiyoruz. Sanayide, endüstride, tarımda kullandığımız suyun yüzde 33'ü kayıp, israf. Buna göre nasıl oluyor da 50 yıldır 112 milyar metreküp olan suyumuzun oranı değişmiyor? Bu su var mı yok mu?" diye sordu.

Kaynak: İHA