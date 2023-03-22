Kılıçdaroğlu, depremzedelerle yemek yedi

Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziantep Nurdağı’nda kurduğu çadır ve konteyner kenti ziyaret ederek, depremzedelerle bir araya geldi.

Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu, depremzedelerle yemek yedi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’ten, Nurdağı ve Islahiye’deki çalışmaları hakkında bilgi alan Kemal Kılıçdaroğlu, çadır ve konteyner alanında incelemelerle bulundu. Başkan Böcek, bölgede Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı ve yapacağı sosyal, tarımsal ve teknik hizmetlerle ilgili brifing verdi.

Bölgede, yıkılan, acil yıkılacak, ağır orta hasarlı bina sayısının 5 bin 825 olduğunu belirten Başkan Böcek, “Bu bölgede tarım ve hayvancılık yapılmaktadır. 14 bin büyükbaş, 70 bin küçükbaş hayvan bulunuyor. 270 bin hektar tarım alanı var. Afet koordinasyon merkezimiz, aşevimizle insanların günlük ihtiyaçlarının tamamını karşılamaya çalışıyoruz. Bütün araç gereçlerimiz burada. Depremzede kardeşlerimize kuaförlük dahil tüm günü birlik ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çocuklarımız için iki tane kreş açtık. Öğrencilerimizin eğitimine destek olmak amacıyla kitaplar getirdik. Depremzede kardeşlerimize psikolojik destek veriyoruz. Ayrıca tarım ve hayvancılık desteklerimiz sürüyor. Tohum, gübre, yem ve veterinerlerimizle aşılama desteğimiz devam etmektedir” diye konuştu.

DEPREMZEDELERLE YEMEK YEDİ

Çadırları ziyaret eden Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu, depremzedelere geçmiş olmuş dileklerini ileterek, sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, çocuklara oyuncak ve kitap seti dağıttı. Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu sabit aşevinde yemek sırasına girerek, depremzedelerle birlikte yemek yedi, Çocuklara yakın ilgi gösteren Kılıçdaroğlu, bir çocuğa Atatürk’ün nutuk kitabını hediye ederek, imzaladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaretiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu birlikte depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kabrini ve daha sonra şehitlerimizin mezarlığına gittik. Daha sonra Millet Buluşmasını gerçekleştirdik. Nurdağı ve İslahiye ilçemizde 15 Şubat itibarıyla görev verildi ve hemen çalışmalara başladık. Burada aşevimizi ve fırınımıza açtık. Halkın talepleri doğrultusunda ne yapılması gerekiyorsa yaptık”.

Kaynak: İHA

Etiketler
Deprem CHP Kemal Kılıçdaroğlu
Son Güncelleme:
Kanal D'deki Yargı dizisinden kötü haber.. Artık yer almayacak Kanal D'deki Yargı dizisinden kötü haber.. Artık yer almayacak
'Cübbeli amiral'in dikkat çeken ifadeleri: Akar sorulara yanıt vermedi 'Cübbeli amiral'in dikkat çeken ifadeleri
En aksi 3 burç.. Her şeyin tersini yapar insanı deli ederler En aksi 3 burç.. Her şeyin tersini yapar insanı deli ederler
CHP'li Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık'a bıçaklı saldırı Erdek Belediye Başkanı'na bıçaklı saldırı
ÇOK OKUNANLAR
Seçim öncesi canlı yayında son anketi açıkladı: '20 yılda olmayan bir durumla karşı karşıyayız' Seçim öncesi canlı yayında son anketi açıkladı: '20 yılda olmayan bir durumla karşı karşıyayız'
2 gün önce tamamlanan anketin sonucu belli oldu: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo 2 gün önce tamamlanan anketin sonucu belli oldu: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo
Herkesin merak ettiği sonuç ankette ortaya çıktı: İşte seçim ikinci tura kalırsa yaşanacak senaryo Herkesin merak ettiği sonuç ankette ortaya çıktı: İşte seçim ikinci tura kalırsa yaşanacak senaryo
Avrasya Araştırma'dan son anket: Tüm hesaplar yeniden yapılacak! Avrasya Araştırma'dan son anket: Tüm hesaplar yeniden yapılacak!
Emeklinin bayram ikramiyesine zam sinyali Emeklinin bayram ikramiyesine zam sinyali