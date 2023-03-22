CHP'li Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık'a bıçaklı saldırı

CHP'li Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, bıçaklı saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı. Karışık'In genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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CHP'li Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık'a bıçaklı saldırı

CHP’li Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, uğradığı bıçaklı saldırıda bacağından yaralandı.

Belediye binası yakınına gelen Karışık ile kendisinden iş isteyen M.D. ve K.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle bu kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan Karışık bacağından yaralandı.

Erdek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karışık, buradaki ilk müdahale sonrası Bandırma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Zanlılar M.D. ve K.K. ise polislerce gözaltına alındı.

“SAĞLIK DURUMU İYİ”

Valilikten yapılan açıklamada ise saat 11.05 sıralarında belediye binası yakınında 2 kişinin bıçaklı saldırısında bacağından yaralanan Karışık'ın hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı anlatılan açıklamada, "Karışık'ın genel sağlık durumu iyidir. Failler olay yerinde gözaltına alınmış, Erdek Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Meydana gelen olay Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir." ifadesine yer verildi.

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