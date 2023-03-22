Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu 14.00'te yapılacak

CHP Grup Başkanvekilleri ile Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin temsilcileri, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için saat 14.00’te YSK'ya başvuracak.

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Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu 14.00'te yapılacak

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurusu bugün 14.00'te Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yapılacak.

CHP Grup Başkanvekilleri ve Millet İttifakı partilerinin temsilcileri bugün başvuru için YSK'ye gidecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Altılı Masa'ya dönmesinin ardından 14 Mayıs’ta yapılacak seçimde Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ilan edilmişti.

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