Kılıçdaroğlu konuşurken Özgür Özel'in gözleri doldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yaptığı grup toplantısında kürsüye veda ettiğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, kürsüde konuşurken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in gözleri doldu.
Altılı Masa'nın dün yaptığı toplantıda Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu ilan edildi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı sonrası CHP grup kürsüsüne çıktı.
'Bu kürsüye veda ediyorum' diyen Kılıçdaroğlu, konuşmasında Altılı Masa'nın ortaklarına tek tek teşekkür etti
Kılıçdaroğlu'nun konuşurken onu izleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in duygulandığı ve gözlerinin dolduğu görüldü.