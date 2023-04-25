Kılıçdaroğlu Burdur'da: 'Bu memleketi soğana muhtaç hale getirdiler'

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Burdur'da düzenlenen mitingde yurttaşlarla bir araya geldi.

"O ZAMAN NE SÖYLÜYORSAK BUGÜN DE ONU SÖYLÜYORUZ"

Kürsüye ilk olarak Mansur Yavaş çıktı.

Yavaş konuşmasında "Bebek katili serbest bırakacaklar' diyor. Kimden ne haber aldınız? İmralı'dan mektup getiren kim? Biz hiç kimse müslümanlık, vatanperverlik taslamasın. Çözüm sürecinde ağzını açanlara PKK bizim düşmanımız değil gibi sözleri var. Biz onlar gibi mevsimlik vatansever değiliz. O zaman ne söylüyorsak, bugün de onu söylüyoruz.

15 Mayıs'ta Kızılay'da toplanacağız, Kızılay'dan konfetilerle yürüyecek onu makamına oturtacağız" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU KÜRSÜDE

Yavaş'ın ardından Kılıçdaroğlu kürsüye gelerek yurttaşlara hitap etti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bu memleketi soğana muhtaç hale getirdiler. Allah şahittir hepsini çözeceğim. Siz rahata ermedikçe ben asla rahat etmeyeceğim. Bunun mücadelesini sizi için vereceğim.

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