Kılıçdaroğlu Burdur'da: 'Bu memleketi soğana muhtaç hale getirdiler'

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş Burdur'da düzenlenen mitingde yurttaşlarla bir araya geldi.

Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu Burdur'da: 'Bu memleketi soğana muhtaç hale getirdiler'

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Burdur'da düzenlenen mitingde yurttaşlarla bir araya geldi.

"O ZAMAN NE SÖYLÜYORSAK BUGÜN DE ONU SÖYLÜYORUZ"

Kürsüye ilk olarak Mansur Yavaş çıktı. 

Yavaş konuşmasında "Bebek katili serbest bırakacaklar' diyor. Kimden ne haber aldınız? İmralı'dan mektup getiren kim? Biz hiç kimse müslümanlık, vatanperverlik taslamasın. Çözüm sürecinde ağzını açanlara PKK bizim düşmanımız değil gibi sözleri var. Biz onlar gibi mevsimlik vatansever değiliz. O zaman ne söylüyorsak, bugün de onu söylüyoruz.

15 Mayıs'ta Kızılay'da toplanacağız, Kızılay'dan konfetilerle yürüyecek onu makamına oturtacağız" ifadelerini kullandı. 

KILIÇDAROĞLU KÜRSÜDE 

Yavaş'ın ardından Kılıçdaroğlu kürsüye gelerek yurttaşlara hitap etti. 

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle: 

"Bu memleketi soğana muhtaç hale getirdiler. Allah şahittir hepsini çözeceğim. Siz rahata ermedikçe ben asla rahat etmeyeceğim. Bunun mücadelesini sizi için vereceğim. 

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler
Mansur Yavaş seçim 2023 Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Son Güncelleme:
Star TV kararından geri adım atmıyor! İddialı dizinin finali kesinleşti Star TV kararından geri adım atmıyor! İddialı dizinin finali kesinleşti
AKP binasına saldırıda gözaltılar AKP binasına saldırıda gözaltılar
YSK ve RTÜK’e seçim adaleti çağrısı YSK ve RTÜK’e seçim adaleti çağrısı
Yoğurtla karıştırılıp yenirse vücutta toksin bırakmıyor! Sivas'ta çok tüketiliyor Yoğurtla karıştırılıp yenirse vücutta toksin bırakmıyor! Sivas'ta çok tüketiliyor
ÇOK OKUNANLAR
Kritik iki ilin anket sonuçları paylaşıldı: AKP'nin kalesinde son durum şaşırttı Kritik iki ilin anket sonuçları paylaşıldı: AKP'nin kalesinde son durum şaşırttı
Fatih Altaylı verileri yayınladı: 'Yeni iktidarın da çok işine yarayacaktır' Fatih Altaylı verileri yayınladı: 'Yeni iktidarın da çok işine yarayacaktır'
Area Araştırma'nın son anketi: İnce'nin oyları eridi, Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanıyor Son seçim anketi: İnce'nin oyları eridi, Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanıyor
Altını olanlar dikkat! Seçimlerden sonra altının yükseleceği rakamı açıkladı Seçimlerden sonra altının yükseleceği rakamı açıkladı
Milyonları ilgilendiriyor: Asgari ücret zammı için rakam ve tarih netleşti! Asgari ücret zammı için rakam ve tarih netleşti!