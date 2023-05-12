Kılıçdaroğlu: 'Biz gitmeyeceğiz diye mesaj veriyorlar'

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlere az bir süre kalaFOX TV'de açıklamalarda bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

ÇELİK YELEKLE MİTİNGE ÇIKMASI

"Biz gitmeyeceğiz diye mesaj veriyorlar. Siz kimsiniz ya? Oylama yapılacak ve sizde tıpış tıpış gideceksiniz.

Son 7-8 mitingden itibaren güvenlik önlemler arttırıldı. Özellikle miting alanına gelen yurttaşlar daha çok aranıyorlar.

SANDIK GÜVENLİĞİ

Sonuçlar bize de süratle gelecek. Bizim sistemimize saldırı olabilir. Ama bugüne kadar kıramadılar. Her türlü saldırıya karşı önlem alındı. Oy verilen her okulda bir avukatımız olacak.

Seçim ikinci tura kalmayacak, buna emin olun.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN PARALEL SEÇİM KURULU

İçişleri Bakanı 14 Mayıs için bir hazırlık içerisinde. İçişleri Bakanı yasadışı talimat veriyor. Kamu görevlileri yasadışı talimat geldiğinde YSK'ya bildiriyor. YSK'da bu iş hukuksuzdur diyor.

Bu seçimin kazananını Türkiye'dir. Demokrasilerde biri iktidar olur, biri muhalefet olur. Sanki biri düşman, biri dost bunlar kapışıyorlar. Düşman yok, hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Bugüne kadar darbelerden hep şikayet ettik.

"DEVLETİN ÇİVİSİ ÇIKTI"

Devletin çivisi çıktı, devleti yeniden inşa etmemiz lazım.

Devleti adaletle yöneteceksiniz. 'Ben senden intikam alacağım' bu devlet yönetiminde olmaması gereken bir şeydir. Mahkum olacaksa onu yargıç yapar. Şimdi tam tersi yapılıyor. Hiç kimse hakkı ile kazandığı bir şeyi kaybetmez. Kim kaybeder? Uyuşturucu baronları, kökünü kazıyacağım. Beşli çeteler, Türkiye'yi soydular. Beşli çeteler beslenecek ben de bu ülkeyi yöneteceğim. Yurtdışına götürülen bütün paraları da geri getireceğim. Hiç bir uluslararası mahkeme bir devletin soyulmasına evet dememiştir. Ayrıca AB'nin kararlar gereği, yurtdışından gelen paraların hangi bankada olduğu biliniyor.

MUHARREM İNCE'Yİ ARADI MI?

Son 24 saat görüşmedim ama hastaneye yattığında görüştüm. Kendisini aradım, geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Kısa da bir sohbetimiz oldu. Bugün bizim Ankara’da düzenlediğimiz mitinge davet etmek için de aramıştım ama ulaşamadım kendisine.

6 lider seçim sonucunu beraber takip edeceğiz. "