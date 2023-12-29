Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Süper Kupa finali Ankara'da oynansın' çağrısı

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan’da oynanacak Süper Kupa finalinin ertelenmesine ilişkin yaptığı açıklamada finalin Ankara'da oynanması çağrısında bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Süper Kupa finali Ankara'da oynansın' çağrısı

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan’da bu akşam oynanacak Süper Kupa Finali, ertelendi. Suudi Arabistan'da bu akşam oynanacak olan Süper Kupa maçında kulüplerin sahaya Mustafa Kemal Atatürk tişörtüyle çıkmasına Suudi yetkililer izin vermedi.

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CHP 7.Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun X hesabından Süper Kupa finalinin ertelenmesine ilişkin X hesabından bu akşam yaptığı açıklama şöyle:

“Aldıkları ortak kararla Suudi Arabistan'da yaşanan rezalete taviz vermeyen, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk hassasiyetleri konusunda sahaya çıkmayarak yurda dönme kararı alan Fenerbahçe ile Galatasaray camiasını yürekten kutluyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz.

Ertelenen Süper Kupa Finali’nin Milli Mücadelemizin karargahı, Büyük Önderimizin ebedi istirahatgahı Başkent Ankara’da oynanmasını temenni ediyor, yetkililerin ülkemize yaşattıkları bu ayıbı bir nebze olsun örtmek için gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum.”

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