Kemal Kılıçdaroğlu - Özgür Özel görüşmesinin perde arkası: Detaylar ortaya çıktı

Gazeteci Fikret Bila, CHP'de halef - selef başkanlar Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşen görüşmenin detaylarını paylaştı: "Adaylık konusunu hiç açmadı. Kılıçdaroğlu ancak Özel kendisine bir konu veya isim sorarsa görüşünü bildiriyor."

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Kemal Kılıçdaroğlu - Özgür Özel görüşmesinin perde arkası: Detaylar ortaya çıktı

Halk TV yazarı Fikret Bila, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile selefi Kemal Kılıçdaroğlu arasında iki gün önce gerçekleşen görüşmenin detaylarını okurlarıyla paylaştı.

Talebin Özel'den gittiğini dile getiren, Kılıçdaroğlu'nun kurultay sonrasında parti ve belediye aktivitelerine katılmamaya özen gösterdiğini söyleyen Bila, "Bir önceki genel başkan olarak partinin yeni yönetimine gölge düşürecek söylem ve davranışlardan uzak duruyor" ifadesini kullandı.

Gazeteci, devamında şunları kaydetti:

'KILIÇDAROĞLU ADAYLIK KONUSUNU HİÇ AÇMADI'

"Bu tutumunu kurultay sonrasında yeni bürosunda kendisini ziyaret eden Özel'le görüşmesinde de sürdürdü. Adaylık konusunu hiç açmadı. Kılıçdaroğlu ancak Özel kendisine bir konu veya isim sorarsa görüşünü bildiriyor.

Kılıçdaroğlu ve Özel'in akşam yemeğine Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, belediyenin Ahlatlıbel tesislerinde ev sahipliği yaptı. Kılıçdaroğlu ve Özel'in yerel seçim öncesi CHP açısından birlikte bir değerlendirme yaptıkları söylenebilir.

Konunun açılması üzerine Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin birlik, bütünlük içinde yerel seçimlere gitmesinin önemi üzerinde durduğu gelen haberler arasında.

Kemal Kılıçdaroğlu - Özgür Özel görüşmesinin perde arkası: Detaylar ortaya çıktı - Resim : 1

İktidarın beklediği gibi bir iç çekişme yaşanmamasının önemi üzerinde durduğu, bu süreçte özellikle adayların belirlenmesi sürecine kurultayın gölgesinin düşmemesi gerektiği de Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmeleri arasında önemli yer tutuyor.

'BU KONUDA AYNI GÖRÜŞTELER'

Özel'in bu konuda Kılıçdaoğlu ile aynı düşüncede olduğunu da belirtmek gerekir. CHP'nin güçlü olduğu il ve ilçelerde adayların açıklanmamış olması sık sık parti içinde de kamuoyunda da konu ediliyor.

CHP'nin güçlü olduğu İzmir ve Ankara'nın Çankaya ilçesi merak edilen seçim bölgelerinin başında geliyor.

Abidin Paşa Köşkü'nün müzeye dönüştürülmesi törenine Özel'le birlikte Kılıçdaroğlu, Çetin, Karayalçın ve Yavaş'ın katılması ev sahibi Alper Taşdelen için olumlu bir mesaj olarak yorumlanıyor. Özel'in konuşmasında Taşdelen'in çalışmalarını övmesi aynı şekilde Yavaş'ın sosyal medyada aynı mesajları vermesi Taşdelen lehine yorumlanıyor.

Kurultaydan sonra hiçbir etkinliğe katılmayan Kılıçdaroğlu'nun Taşdelen'in ev sahipliğindeki törene katılmasına da yine aynı yönde anlam yükleniyor. (...)"

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