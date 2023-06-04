Karnesi kırık çıktı: Yeni Milli Eğitim Bakanı Tekin için kanun değiştirilmiş

AKP’li cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. Kabine’de Milli Eğitim Bakanı olarak görev verilen Yusuf Tekin’in 10 Aralık 2014 yılında Gerici Yeni Akit Gazetesi’ne verdiği röportajda karma eğitimin zorunlu olmadığını söylediği ortaya çıktı. “Eğitimin karma olmasını zorunlu kılan bir düzenleme yok” diyen Tekin, “Halkın istediği şekilde Milli Eğitim Bakanlığı gerekli düzenlemeyi yapar. Bu da halkın taleplerine göre yapılır. Şimdi demokrasinin gereği olarak Milli Eğitim Bakanlığı, halk ne istiyorsa ona göre düzenlemelerini yapıyor. Halk siyasal iktidara egemen olduğu gibi, burada da halkın değerleri belirleyici olmaya başladı” ifadelerini kullanmıştı.

REKTÖR OLARAK ATANABİLMESİ İÇİN KANUN DEĞİŞTİRİLDİ İDDİASI

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı’ndan 25 Temmuz 2018’de ayrılan ve 17 Ağustos 2018 tarihinde profesör olan Tekin’in, bir ay geçmeden 15 Eylül 2018 tarihinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörü olarak atanması tartışmalara neden olmuştu. Rektör olabilmek için üç yıllık profesörlük şartının Tekin’in rektör olarak atanabilmesi için kaldırıldığı belirtilmişti. Tekin’in atamasının ardından kanun tekrar eski haline döndürüldü.

Rektörlük atamasının ardından Tekin’e bir koltuk daha verildi. Tekin, 2022 yılının Nisan ayında Tarım Kredi’ye bağlı TAREKS’in yönetim kuruluna bağımsız üye oldu.