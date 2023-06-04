Yeni kabinede görevlerinde kalan Koca ve Ersoy'dan açıklamalar

Kabinedeki 18 isimden sadece Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görevlerine devam ediyor.

Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Koca, paylaşımında "Sn. Cumhurbaşkanımızın takdiri üzerine yeni kabinede Sağlık Bakanı görevini üstlenmiş bulunuyorum. Güveni için kendilerine teşekkür ederim. Görevimin bu döneminde de aziz milletimize hizmeti hayatımın en üstün amacı bileceğim. Sorumluluğum, milletimiz kadar büyüktür" ifadelerine yer verdi.

Sn. Cumhurbaşkanımızın takdiri üzerine yeni kabinede Sağlık Bakanı görevini üstlenmiş bulunuyorum. Güveni için kendilerine teşekkür ederim. Görevimin bu döneminde de aziz milletimize hizmeti hayatımın en üstün amacı bileceğim. Sorumluluğum, milletimiz kadar büyüktür. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 3, 2023



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni kabinemiz hayırlı olsun. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin yeni kabinesinde Bakanlık görevini yeniden şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a gönülden teşekkür ediyorum. Bu güvene layık olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.