Kararı kendisi duyurdu: Tanju Özcan resmen CHP'ye geri döndü

Partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 'bağışlanma' talebi CHP MYK'sı tarafından kabul edildi. Daha sonra sosyal medyadan paylaşımda bulunan Özcan, CHP'ye resmen döndüğünü duyurdu.

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Kararı kendisi duyurdu: Tanju Özcan resmen CHP'ye geri döndü

Mülteci karşıtlığı ve cinsiyetçi diliyle bilinen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den ihraç edilmişti.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı, "Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26.07.2023 tarihli toplantısında, Tanju Özcan hakkında CHP Tüzüğünün 68. Maddesi 1- a) ve 1- b) fıkraları uyarınca kesin çıkarma cezası verilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

İhracı sonrası Özcan "Başarısız Bay Kemal 12 seçim kaybetti ama anahtar liste ile kendi seçtirttiği YDK’ya beni partiden ihraç ettirtti" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkan Özgür Özel'in önderliğinde toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu(MYK), Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 'bağışlanma' talebini oy çokluğu ile kabul etti.

TANJU ÖZCAN RESMEN GERİ DÖNDÜ

PM'nin kararını sosyal medya hesabından duyuran Tanju Özcan resmen CHP'ye döndü.

Özcan, şunları yazdı:

Az önce güzel haberi Bolu İl Başkanımız Mert Karagöz‘den aldım. Baba Evi’ne döndüm. Başta Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel ve CHP'nin Parti Meclisi üyelerine şükranlarımı sunarım. Atatürk’ün partisinde ve onun ilkeleri çerçevesinde siyaset yapmaya devam edeceğim. Her şey çok daha güzel olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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