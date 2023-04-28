Karar çıktı: Kılıçdaroğlu'na 'SADAT' cezası

SADAT tarafından CHP lideri Kemal Kılıdaroğlu’na açılan tazminat davasında karar açıklandı. Mahkeme davanın kısmen kabulüne karar vererek 30 bin TL manevi tazminatın yasal faizi ile birlikte davalı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan alınarak davacı SADAT’a ödenmesine hükmetti.

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Karar çıktı: Kılıçdaroğlu'na 'SADAT' cezası

SADAT, Türkiye'de paramiliter yapılanma iddialarıyla sıklıkla gündeme geliyor. Şirketin kurucusu emekli asker Adnan Tanrıverdi, yakın zamana kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı olarak görev yapıyordu. 

Kendilerini "savunma alanında hizmet veren" bir şirket olarak tanıtan SADAT'ın askeri okullara öğrenci alımındaki mülakatlarda görev aldığı açıklamaları siyasetin gündeminde uzun süre konuşulmuştu. 

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KILIÇDAROĞLU, MERKEZLERİNE GİTMİŞTİ: TÜRKİYE ASLA PARAMİLİTER KURUMLARA TESLİM EDİLMEYECEKTİR

Seçim döneminde iç karışıklık yaratacağı iddiaları üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle birlikte 3 Mayıs 2022 tarihinde SADAT merkezine giderek “Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara teslim edilmeyecektir. Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi var. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren de bir kuruluş" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımlarında da SADAT’ın paramiliter bir kuruluş olduğunu ve işlerinin suikastçı, provokatör ve terörist yetiştirmek olduğunu belirtmişti.

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MAHKEMEDEN KARAR

SADAT'ın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı davada mahkeme kararını verdi.

Bunun üzerine SADAT, avukatlarından A. Üsame Ceran aracılığı ile şikayette bulunmuştu. Avukat Ceran dilekçesinde SADAT’ın Türk siyasetinin bir aktörü olmadığını belirterek "Müvekkil şirket, Türk Ticaret Kanunu’na göre faaliyet gösteren bir şirkettir. Bir politikacının politik çıkarları için bir şirketi karalamasını hukuk düzeni korumaz” ifadelerini kullanarak Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 1 milyon TL manevi tazminatın yasal faizi ile tahsil edilerek SADAT’a verilmesi talep etmişti.

Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında davacı SADAT vekilleri Avukat A. Üsame Ceran ve Avukat Enes Malik Saran hazır bulundu. Duruşmaya CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun da avukatı katıldı.

 

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Duruşmada Avukat A. Üsame Ceran, Kemal Kılıçdaroğlu’nun eylemlerinin müvekkillerinin kişilik haklarını zedelediğini belirterek davanın kabulünü talep etti.

Kılıçdaroğlu vekili ise müvekkilinin açıklamalarının soyut beyan olmadığını söyleyerek “Davacının yöneticilerinin açıklamaları üzerine yapılmış haklı açıklamalardır. Davacı taraf bizzat yöneticilerinin aracılığı ile müvekkilimiz açıklamalarında yer aldığı üzere silah satışına aracılık ettikleri, rejimi değiştirmek amacına yönelik açıklamaları, kaos ve terör ortamı hazırlamak üzere yapılan açıklamalar üzerine müvekkilimiz tarafından davaya konu açıklamalar yapılmıştır” dedi.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi davanın kısmen kabulüne karar vererek 30 bin TL manevi tazminatın yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine hükmetti.

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Kaynak: İHA

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SADAT Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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