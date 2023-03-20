Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaştı: Muhafazakarlar için endişeye mahal yok!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verip, muhafazakarlara mesaj verdi.

Kılıçdaroğlu'nun evinin mutfağında çektiği videoyu Twitter'da alıntılayan Karamollaoğlu, "Muhafazakarlar için endişeye mahal yok! Biz varız, birlikte başaracağız!" paylaşımı yaptı.