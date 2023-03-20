Hedef gösterilen AKP'li Özlem Zengin, Barış Terkoğlu'na konuştu: Yalnızlık sorun değil benim için

6284 sayılı 'ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi' kanununa sahip çıktığı için hedef gösterilen AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, gazeteci Barış Terkoğlu'na konuştu.

Terkoğlu, Halk TV'de Sözüm Var programında Zengin'in kendisine yaptığı açıklamayı aktardı. Zengin, konuya ilişkin olarak "Bu konu kadınları fevkalade rahatsız ediyor. O kadar çok destek aldım ki 'sade' kadınlardan ve erkeklerden… Saldıranlar hakikaten azınlık… Yalnızlık sorun değil benim için. Bugünlere gelirken tek başıma savunduğum çok konu oldu. Kadın meselesi, siyasette öğütülemeyecek kadar büyük ve önemli bir Türkiye meselesi…" dedi.

ZENGİN NEDEN HEDEFE KOYULMUŞTU?

Zengin, Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) '6284' sayılı kanunun değiştirilmesiyle ilgili talebine itiraz ettiği için parti tabanınca hedef gösterilmişti.

16 Mart'ta iktidara yakınlığıyla bilinen A Haber’de konuya ilişkin konuşan Zengin, şunları söylemişti:

"Artık bu konu hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Hedef haline geliyorum. Sayın bakanımız açıklama yapıyor, sayın cumhurbaşkanımızın açıklamaları var ama ben bu konuda ne zaman bir şey söylesem normali çok aşan bir hedef olma hali ortaya çıkıyor."

"Sadece Twitter’dan değil, çok düzenli ve planlı bir saldırıya dönüşüyor. Bununla da kalmıyor, telefonuma yüzlerce tehdit mesajları alıyorum. Bunun ne kadar ciddi bir konu olduğunu bilmiyorum kamuoyu fark ediyor mu."

"Türkiye’de İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili tartışmayı Saadet Partisi açmıştır. Bugün altılı masaya baktığınız zaman yan yana durduklarında var mı bir çatışmaları? Sayın Akşener, İstanbul Sözleşmesi’nin geleceğini söylüyor. Saadet Partisi’nden en ufak bir ses yok, bir uzlaşma var."

AKP’li sunucu Melih Altınok’un "Bu saldırılar muhalefetten mi geliyor?" sorusuna "Hayır" cevabını veren Zengin, şöyle devam etmişti:

"Bu tartışmanın üslubuna itirazım var. Artık bu kanunla ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum. Yorgunum. Yalnızlıktan da yorgunum, camiamızın içinde bulunduğu durumu değerlendirirken de hüzün duyuyorum."