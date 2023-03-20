AKP ile geçmişine sünger çekmiş: Ayhan Bilgen’den ‘ortada’ mesaj: Hangi ittifaktan teklif gelirse konuşuruz

HDP’de milletvekilliği ve parti yöneticiliği yapan, aynı partinin adayı olarak girdiği 2019 yerel seçimleri kazanarak Kars Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Ayhan Bilgen, 2 Ekim 2020 tarihinde tutuklanmış ve yerine AKP tarafından kayyum atanmıştı. Serbest bırakılmasının ardından HDP ile yollarını ayıran ve Türkiye’nin Sesi Partisi’nde siyasete devam eden Bilgen’in, Erdoğan için ‘kader seçimi’ olarak değerlendirilen 14 Mayıs 2023 seçimlerine kısa bir süre kala, “Cumhur İttifakı’yla ilgili teklif gelirse değerlendiririz” sözleri eleştirilere neden oldu.

Bilgen’e söz konusu eleştirileri sorduğumuzda “Biz iki ittifakın da bileşenleri itibari ile birbirine çok benzediğini düşünüyoruz. Hiçbir ittifakın diğerine söyleyecek bir sözü yok” yorumunda bulundu ve şöyle konuştu:

“Türkiye’de başkanlık sistemi dolayısıyla iki türlü bir seçim var. Doğal olarak iki adayın ön plana çıkacağı bir yürütme organının oluşum yarışı olacak. Biz iki ittifakın da bileşenleri itibari ile birbirine çok benzediğini düşünüyoruz. Hiçbir ittifakın diğerine söyleyecek bir sözü yok. Taraflar, hangi eksende bir eleştiri yapsa diğerinin de içinde aynı ya da benzer sosyolojiye sahip benzer yaklaşıma sahip siyasi hareketler var. Dolayısıyla biz kurulduğumuzdan beri aynı şeyi söylüyoruz. Türkiye’nin kutuplaşma siyasetinden çıkması siyasi müzakere ile olur. Biz bir teklif gelmeden, bir değerlendirme yapıp, politik bağlamda ne önerildiğini dikkate almadan, baştan ret tavrını hiç kimseye karşı sergilemeyeceğiz. Yani bu Millet İttifakı için de Emek ve Özgürlük İttifakı için de başka ittifaklar için de geçerli. Siyaset konuşmadır. Bizim için önemli başlıklar var. Bu başlıklarda kim bize güven verecek bir politik tutum ortaya koyarsa, konuşuruz.

Herkesle konuşabiliriz. Konuşmayı kabul etmekten bahsediyorum. Teklifi kabul etmekten bahsetmiyorum. Biz kendi bakış açımıza güveniyoruz. Muhataplarımızın önerileri ile bizim politik önceliklerimiz örtüşürse ittifak dediğiniz iş birliğidir zaten. Biz, bir partiyi tümden onaylıyor, kabul ediyor olsaydık yeni bir parti kurmazdık. Türkiye’de 120 parti varken yeni bir parti kurduğumuza göre kendimize özgü, duruşumuz, bakışımız var ama ortaklaşma önceliklerin örtüşmesi konusudur. Öncelikler konusunu net ifade ediyoruz. Birincisi bölgesel politikalarda emperyalist savaşlara taraf olmamak ve plancı ekonomi. Finans kapital merkezde ekonomi politikalarını toplum yararına görmüyoruz. Üçüncüsü ise Kürt sorunu ile ilgili barışçıl bir konseptin ortaya konulması. Bu üç konuda bize, kamuoyuna net bir irade beyanında bulunanla her şeyi konuşuruz.”

‘ÇAKTIRMADAN YÜRÜTÜLEN İŞ BİRLİĞİ SAĞLIKLI YÜRÜMEZ’

Bilgen, bugün gerçekleşen Kılıçdaroğlu - Halkların Demokratik Partisi (HDP) görüşmesi için ise şunları söyledi:

“Olumlu buluyorum. Türkiye siyaseti açısından HDP’nin dışlanmaması, HDP ile açık görüşme yapılması Türkiye demokrasisi ve Kürtler açısından önemlidir. Siyasette çaktırmadan yürütülen iş birlikleri sağlıklı yürümez. Net bir şekilde kamuoyuna deklare edilmiş iş birliğini değerli görüyoruz."

‘BİZ KİMSEYİ ARAMAYACAĞIZ, TALEPTE BULUNMAYACAĞIZ’

Bilgen’e, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), HDP hakkındaki kapatma davasını sorduğumuzda ise siyasi yasak istenen isimlerden biri olduğunu hatırlattı. Kişisel bir planının olup olmadığını sorduğumuzda ise yanıtı şu oldu:

“Biz ilkesel olarak parti kapatmalara karşıyız. Bu sürecin Türkiye’de bitmesi gerekiyor. 451 isimden birisiyim ve ayrıca devam eden davalarım var. Parti kapatma kararının çıkmamasını temenni ederim. Ancak hayatımın hiçbir döneminde bireysel bir kaygı ile siyaset yapmadım. Kişisel olarak ne yapacağım ne olacağım noktasında değilim. Türkiye’de demokrasiyi, insan haklarını egemen kılmak için bir planlama yapmalıyız” diye konuştu.

Bilgen son olarak “Parti kurullarımızdaki karara göre biz hiç kimseyi aramayacağız, talep de bulunmayacağız. Bize bir talep gelirse değerlendireceğiz. İlkesel yaklaşımımız bu” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem