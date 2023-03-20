Hüseyin Baş: Erdoğan'ın karşısında tuvalet terliği olsa onu destekleriz

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı, cumhurbaşkanı seçiminde partisinin tavrını açıkladı.

"Bu iktidarın yerinde kimse olmasa bu ülke daha iyi yönetilir. Kimi destekleyeceğimize bütün adaylar netleşince karar vereceğiz. Şimdilik tek kararımız Erdoğan'ı desteklemeyeceğimiz" diyen Baş, şöyle konuştu: "Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı kırmızı çizgimiz. İkinci tura kaldı, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu var. Kılıçdaroğlu'nu destekleriz. Sosyal medyada diyorlar ya 'tuvalet terliği olsa ona basarım' diye. Erdoğan'ın karşısına kim varsa onu destekleriz. Tabii sayın Kılıçdaroğlu, 'kim olsa' denebilecek bir isim değil. Ancak İkinci tura Kılıçdaroğlu da kalsa, İnce de kalsa, Sinan Oğan da kalsa destekleriz" diye konuştu.