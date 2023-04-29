Kaftancıoğlu, Tahir Elçi'nin katledildiği yerde: Faili meşhur ama faili meçhul bırakılmış

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sezgin Tanrıkulu ile CHP adaylarına destek vermek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün Diyarbakır’a geldi.

Temasları kapsamında Kaftancıoğlu, beraberindeki CHP Diyarbakır İl Örgütü ve milletvekili adaylarıyla birlikte Gazi Caddesi esnafını ziyaret ederek, 28 Kasım 2015’te öldürülen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin vurularak öldürüldüğü Dört Ayaklı Minare’nin önünde açıklamada yaptı.

"FAİLİ MEŞHUR AMA FAİLİ MEÇHUL BIRAKILMIŞ"

Kaftancıoğlu, "Bugün kadim kentten, kadim kültürden ve kıymetli bir yerden sizlere sesleniyorum. Kıymetli derken acıdan kaynaklı ve birtakım şeyleri söylemeden diğer konulara geçemediğimiz bir yerden. Ne yazık ki bu güzel coğrafyada, güzel memleketimizde herkesin farklı ve herkesin eşit yaşayabileceği ülkemizde kutuplaştırmalar, adalet arayanların cezalandırıldığı, halkın hakkını savunanların katledildiği acı süreçleri yaşadık. Şu an olduğumuz yerde sizlerin hemşerisi, bir insan hakları savunucusu Tahir Elçi’nin de kaybedildiği yerdeyiz. Bu topraklarda Tahir Elçi şahsında faili meşhur ama faili meçhul bırakılmış bütün katledilenleri hem saygıyla analım hem de onların şahsında bir kez daha bu ülkede adalet arayışını, eşitlik arayışı, özgürlük arayışını onlardan öğrendiğimiz gibi sürdüreceğimizin sözünü verelim. Bu ülkede özgürlük içinde, eşitlik içinde ve hep birlikte huzurla yaşayabilme imkânımız varken benim iktidardaki kötülük dediğim ve insanları bir arada yaşamaya değil, şu güzel çocuklarımızın geleceğini aydınlatmaya değil, kendi oturdukları koltukları çürütmek için insanlarımızı kutuplaştıran, kendisi gibi düşünmeyeni cezalandıran, ayrıştıran bir kötülük tarafından yönetiliyoruz. Gerçekliğimiz bu. Hepimizin de bildiği bu ama bildiğimiz başka bir gerçeklik var ki ister Diyarbakır’da olsun ister İstanbul’da olsun Türkiye’nin 81 ilinde insanlar, kimliklerimiz farklı da olsa, yaşam tarzlarımız farklı da olsa, inançlarımız farklı da olsa biz hepimiz kardeşçe yaşamak istiyoruz diyor ve iktidardaki kötülüğün yaptığı, yapmak istediği hiçbir kötülüğe ve kutuplaştırmalara izin vermiyor" dedi.

"GELECEK 100 YILININ YENİDEN SAĞLAM TEMELLERLE İNŞA EDİLECEĞİ BİR SEÇİM OLACAK"

Kaftancıoğlu, "Önümüzdeki seçimler 16 günden kısa bir süre kalmışken, sadece bir iktidar değişikliği seçimi olmayacak, A partisi gitsin B partisi gelsin seçimi olmayacak, önümüzdeki seçimler güzel ülkemizin, güzel coğrafyamızın gelecek 100 yılının yeniden sağlam temellerle inşa edileceği bir seçim olacak. Bu yüzden ben önümüzdeki seçimleri akıl, ahlak ve adaletten yana olanlarla aklından kötülüğü çıkarmayanlar arasında olacak bu seçim diyorum. Bütün değişimler Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ayın 15’inde Çankaya’ya gitmesi ve Cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte bütün sorunların ne kadar uzun vadeli çözümlerle ama kısa sürede çözüleceğinin heyecanını yaşıyorum. Umarım hep birlikte tanıklığını yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem