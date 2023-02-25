Kaftancıoğlu, İstanbul'daki depreme dayanıksız okulları gündeme getirdi, Vali Yerlikaya'dan ardı ardına paylaşım geldi

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta art arda meydana gelen depremler Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır , Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana ve Elazığ'da yıkıma neden oldu.

Depremlerde binlerce insan yaşamını yitirirken, diğer illerde de riskli binalar ve okullar hakkında çalışmalara başlandı. İktidarın çalışmalar için Türkiye'yi yasa boğan afetleri beklemesi ise tepki çekti.

KAFTANCIOĞLU GÜNDEME GETİRDİ

Depremlerin ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise, İstanbul Valiliği'nin depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 93 okulun tahliye edilmesi kararını aldığını hatırlatarak, 7 bin 437 okul arasında yapılan seçimde kriterlerin ne olduğunu sordu.

VALİ YERLİKAYA'DAN ARDI ARDINA PAYLAŞIM

Kaftancıoğlu'nun İstanbul'da depreme dayanıksız olduğu tespit edilen, 93 okulun tahliye kararına ilişkin düzenlediği basın açıklaması sonrası İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımları yaptı:

"1999 öncesi yapılan bin 418 okulumuzun deprem etüt ve analizleri tek tek gerçekleştirildi. Bu çalışmalarda bin 351 okulumuzun riskli olduğu tespit edildi. İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından riskli bulunan okullarımızdan, 367'si yıkılıp yeniden yapıldı.Yeniden yapılan okullarla 5 bin 202 ilave derslik kazanıldı. Bu 32 derslikli 162 okul demek! Ayrıca 769 okulumuz güçlendirildi. 87 okulumuz MEB ve diğer kurumlarımızca yeniden yapıldı, güçlendirildi. Geriye kalan 128 okulumuzun 35'indeki öğrencilerimiz geçen yıl, 93'ü bu yıl DEPREME GÜVENLİ OKULLARA nakledildi. Sonuç olarak; İstanbul’umuzdaki bin 223 okulumuz yeniden yapıldı ve güçlendirildi. 128 okulumuzla ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor."

Öte yandan Yerlikaya, sosyal medya hesabından özel okul temsilcileri ile 'deprem etüt ve analizleri' gündemiyle toplantı yaptığını bildirdi.

Kaynak: Gerçek Gündem