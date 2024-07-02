Kabine'de değişiklik sonrası yeni bakanlar TBMM'de yemin etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulunda yemin ederek görevlerine başladı.

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Kabine'de değişiklik sonrası yeni bakanlar TBMM'de yemin etti

Cumhurbaşkanı Kararı ile Mehmet Özhaseki’nin yerine yerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atanan Murat Kurum atandı.

Kurum 2018-2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevini yürütmüştü. Atamanın ardından Murat Kurum bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ederek göreve resmen başladı.

MEMİŞOĞLU DA GÖREVE BAŞLADI

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine Kemal Memişoğlu atandı.

Atamanın ardından Kemal Memişoğlu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ederek göreve resmen başladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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