İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den 'seçim sonrası' mesajı: İzmir'in 21 yıldır birikmiş tüm haklarını alacağız

İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis oturumunda söz alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “14 Mayıs’tan sonra öyle ümit ediyorum ki, İzmir 21 yıl aradan sonra ilk defa iktidarın belediyesi olacak. İktidarın belediyesi olmak ve olmamak arasındaki farkın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Bu farkı, rakamlarla uzun uzun anlatmak niyetinde hiç değilim. En yalın ifadesiyle, Mayıs’tan sonra İzmir için İzmir’in hakkını alacağız. Sadece bugünkü haklarımızı değil. 21 yıldır İzmir’in birikmiş tüm haklarını teker teker alacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu fırsatı İzmir için sonuna kadar ve büyük bir gururla kullanacağız” diye konuştu.

"BU VAHŞİ SİYASETLE MÜCADELE EDİYORUZ"

Soyer, konuşmasında İzmir ve tüm Türkiye’nin bugün olduğundan çok daha iyisini hak ettiğini belirterek, “Bunun için her şeyden önce siyasetin dilinin değişmesi lazım. Kutuplaştıran, ötekileştiren ve aynı ülkenin insanlarını birbirine düşman eden bu dil, birlikte mücadele etmemiz gereken en büyük düşmanımızdır. Bu düşmanı çok iyi bilelim, iyi görelim. Çeşitli bahanelerin arkasına sığınarak kendini meşru ilan eden bu üslup, biliyoruz ki belirli bir zümrenin kendi gücünü büyütme çabasından başka bir şey değil. İşte bu yüzden, İzmir’de dört yıldır bir yandan icraatlarımızı yürütüyor, diğer yandan bu vahşi siyasetle mücadele ediyoruz. Bugüne kadar sığ siyasetin bize, gençlerimize, çocuklarımıza ve şehrimize bunu yapmasına asla izin vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz. Kavgamız, sadece hırsız ve harami çeteleriyle oldu. Bundan sonra da o kavgaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA