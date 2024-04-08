İYİ Partili vekilden Akşener'e 'kal' mesajı: Sensiz olmaz!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 27 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da genel başkanlık için aday olmayacağını açıklamasının ardından tepkiler gelmeye başladı.

Akşener, aday olmayacağını "Seçimlere dair muhasebemizi yapacağımız, 2028’e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda Genel Başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum. Kurultayımızın şimdiden; partimiz, milletimiz ve memleketimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum" sözleri ile duyurmuştu.

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Akşener’in aday olmayacağı açıklamasının ardından, Akşener'le çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Şenol Sunat, X hesabından yaptığı paylaşımda ''Sensiz olmaz'' notunu düştü.

NE OLMUŞTU?

Meral Akşener, İYİ Parti'nin 27 Nisan’da seçimli Olağanüstü Kurultay'a gideceğini duyurmuştu.

31 Mart Yerel Seçimlerine müstakil giren ve umduğunu bulamayan İYİ Parti, ülke genelinde % 3.77 oranında oy alarak büyük bir düşüş yaşamıştı.

Seçimden önce ardı ardına istifaların yaşandığı partide, seçim sonrası ekonomi politikalarından sorumlu Bilge Yılmaz ve eski milli sporcu İrem Yaman istifa etmişti.

Ayrıca İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, görevinden ayrılmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem