İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu'nun ardından Koray Aydın da aday olduğunu açıkladı

Seçimli genel kurula gidecek olan İYİ Parti'de İzmir milletvekili Müsavat Dervişoğlu Genel Başkanlığa aday olacağını açıkladı.

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İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu'nun ardından Koray Aydın da aday olduğunu açıkladı

İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu kurultayda aday olacağını açıkladı. Dervişoğlu'nun ardından gazeteci İsmail Saymaz, Koray Aydın'ın da aday olacağını açıkladı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in aday olmayacağını açıklanmasının ardından, kongrede aday olması beklenen Müsavat Dervişoğlu genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olağanüstü kurultayda aday olmayacağını ilan etiğini belirterek, "Aldıkları kararı her zaman olduğu gibi saygıyla karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu şunları kaydetti:

"Böylesine kritik bir eşikte gelişmelere kayıtsız kalabilmem ve tarihin üzerime yüklediği sorumluluktan uzak durabilmem mümkün değildir. Sürecin, usulüne ve geleneklerimize uygun olarak yürütülmesini temin amacıyla öncelikle partimizin kurulduğu günden itibaren büyük emekler sarf ederek bugünlere gelmesini sağlayan kurucu liderimiz ve aile büyüğümüz Sayın Meral Akşener'i ziyaret edip hayır duasını alacak, sonrasında da değerli dava arkadaşlarımız ve teşkilat mensuplarımızla birlikte partimizi TBMM'de temsil eden değerli milletvekillerimizle istişarelerde bulunacağım.

Aldığımız kararın ülkemize, milletimize ve partimize hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ederim. 27 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan seçimli olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olacağımı kamuoyunun bilgi ve takdirlerine arz eder, saygılar sunarım."

KORAY AYDIN DA ADAY OLACAK

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İYİ Parti Grup Başkanvekili Koray Aydın’ın da aday olduğunu duyurdu.

Saymaz’ın “Siz de genel başkanlığına aday mısınız?” sorusunu yanıtlayan Aydın, “Evet, ben de adayım” yanıtı verdi.

İYİ Parti lideri Akşener kongrede aday olmayacak!İYİ Parti lideri Akşener kongrede aday olmayacak!Siyaset

Yerel seçimde yaşanan hezimetin faturası, Akşener ve kurmaylarına kesilmişti. Başarısızlığın ardından açıklamalarda bulunan parti lideri Akşener, seçimli genel kurula gideceklerini açıklamıştı.

Genel kurul kararı alınmasının ardından İYİ Parti'de genel başkan adayları bir bir ortaya çıkmaya başladı.

Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın ve Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz daha önce adaylıklarını açıklayan isimler arasında yer almıştı.

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