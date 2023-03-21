İYİ Parti 'Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için grup kararı aldı

İYİ Parti Grubu, Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili grup kararı aldı. Karar oy birliği ile alındı.

Son Güncelleme:
İYİ Parti 'Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için grup kararı aldı

Yüsek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs için hazırladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi ise 23 Mart saat 17.00'de dolacak. Partiler aday gösterecekleri isimler için grup kararı alıyor.

CHP’NİN ARDINDAN İYİ PARTİ DE KARAR ALDI.

İYİ Parti Grubu, Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili grup kararı aldı.

Böylece Kılıçdaroğlu'nun yarın YSK'ye yapacağı başvuru hem CHP hem de İYİ Parti gruplarının teklifi olarak sunulacak.

Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi için dün de CHP grubu karar almıştı.

Etiketler
2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim Kemal Kılıçdaroğlu CHP
Son Güncelleme:
Neslihan Atagül hayranları yıkıldı.. Gelen haberler kötü Neslihan Atagül hayranları yıkıldı.. Gelen haberler kötü
Siyasal islamın akademi ile imtihanı: Erdoğan'ınki tartışılırken Erbakan da diploma engeline takıldı Erdoğan'ınki tartışılırken Erbakan da diploma engeline takıldı
Muz kabuğunu atmayın. Ayağınızın altına sürün.. Tam bir mucize Muz kabuğunu atmayın. Ayağınızın altına sürün.. Tam bir mucize
YSK saat verdi: Cumhurbaşkanı adayları açıklanacak YSK saat verdi: Cumhurbaşkanı adayları açıklanacak
ÇOK OKUNANLAR
55 günde bütün tablo değişti: İşte partilerin ocak ve mart ayında oy değişimleri 55 günde bütün tablo değişti: İşte partilerin ocak ve mart ayında oy değişimleri
7 seçim anketinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo! 7 seçim anketinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo!
Garanti Bankası emekli promosyonlarını güncelledi: İşte milyonları ilgilendiren rakam Garanti Bankası emekli promosyonlarını güncelledi: İşte milyonları ilgilendiren rakam
Dolar 19 TL'yi aştı, İslam Memiş yeni rakamı açıkladı: Tarih verdi! Dolar 19 TL'yi aştı, İslam Memiş yeni rakamı açıkladı: Tarih verdi!
4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı 4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı