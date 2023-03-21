İYİ Parti 'Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için grup kararı aldı

Yüsek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs için hazırladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi ise 23 Mart saat 17.00'de dolacak. Partiler aday gösterecekleri isimler için grup kararı alıyor.

CHP’NİN ARDINDAN İYİ PARTİ DE KARAR ALDI.

İYİ Parti Grubu, Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili grup kararı aldı.

Böylece Kılıçdaroğlu'nun yarın YSK'ye yapacağı başvuru hem CHP hem de İYİ Parti gruplarının teklifi olarak sunulacak.

Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi için dün de CHP grubu karar almıştı.