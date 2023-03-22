İYİ Parti'den bir kriz çıkışı daha: Yavuz Ağıralioğlu Kılıçdaroğlu'nun adaylığını sindiremedi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, "Akşener masada dayatmayla karşı karşıya kaldı. Bize pusu kurulmasından rahatsızız. Sırf kaybetme endişesi duyuluyor diye bize küfür edilmesinden rahatsızız" dedi.

Ağıralioğlu, yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ve HDP'nin cumhurbaşkanı aday çıkarmamasına tepki göstererek, "HDP aday çıkarmama kararı almış, HDP'nin içinde olduğu bir denklemde, biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız, pazarlık vesilesi yapmayız dedik. Yavuz Ağıralioğlu için şartlar hiçbir zaman değişmez. Bu ilkesizliğe göz yumamayız" ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu yarışı bunca yanlışın içerisinde 60-40, 70-30 bitirebilecek bir mutabakat aramalıyız. 50'yi 1 geçmek duygusu muhalefeti kirletecek dedik. Dediğimizi bulduk. Seçmen 30 milyona 30 milyon gelse 1 oyla iktidar belirlenecek olsa dedik, o oy çocuklarımızın katilini methediyorsa dedik, o oyla kazanmaktansa kaybetmeyi şerefi bilenlerin partisidir İYİ Parti.

Kemal Bey dahil tüm adaylara ilk ikazımız, 50'yi 1 geçmek değil; tüm yolları mubah saymak değil. Hükümeti tenkil ederken, iktidarda kalmak için her yolu mubah görüyor diyen muhalefetin, iktidar olması için bakanlık dağıtmasını ahlaklı bulmuyoruz dedik.

Önce kaybederiz korkusuna itiraz ettik. Sonra kaybederiz korkusuna rağmen adaylık iradesinin bu şekilde dayatılmasına karşı çıktık. Buna ilaveten belediye başkanlarının adaylığının baskılanmasına karşı çıktık. Seçmene haksızlık olduğunu söyledik.

Umut olarak kurulmuş masanın başka bir gündemle iktidar heveslerinin aparatı olarak dönüştürülmesine karşı çıktık. Biz umut olarak kurulmuş bu masada, ümitlerine pusu kurulmuş bir partiyiz.

"İYİ PARTİ'NİN EMEKLERİ ZİYAN EDİLDİ"

Biz kimsenin mezhebine inancına hürmetsizlik edecek kadar kalbi kararmış değiliz. Ama süreci doğru yönetemediğimiz için İYİ Parti'nin 5 yıllık emeklerinin iktidar olma heveslerine itiraz ettik.

İktidar 10 yılda milleti görmez oldu, siz daha gelmeden kör ve sağır oldunuz. Memleket mücadelesinde yüzde 75-80'lerin konuşulması gerekirken iktidarı matematiğe çevirdiniz. İktidarın yüzde 50'sinden 15-20 alamayan muhalefet, cumhurbaşkanlığı makamını bölücülüğün pazarlık masasına gelmesine sebep olacak şekilde yönetti.

Siyaset, yönetici kadronun eliyle ilkesizleşir. Siz dün iktidar yaptı diye kızdıklarınıza, kendiniz de alet olup benzerseniz, o zaman iktidara gelmenizin ne anlamı var. Siyaseti bu popülizmle yapacaksanız mücadele etmenin ne önemi var. Ben bugün bu itirazları yapıyorum, sebebi şudur: 5 yıl sonra milletim bizi bağışla biz kandık dememek için söylüyorum.

Meral Akşener itiraz ediyor diye kaybetme endişesi duyuyor ve buna saygı duyulması gerekiyorken, bu kaybetme endişesine küfrediyorsanız, kaybeder miyiz korkusu duyanlara 3 gün boyunca 30 yıllık küfrediyorsanız, siz iktidara gelince, güç elinize geçince, ne yapacağı kestirilemez bir iradeyi temsil ediyorsunuz. Dolayısıyla bizi tedirgin ediyorsunuz.

CHP'nin yaşadığı bu kazanabiliriz duygusunun en büyük mimarı olan bir partiye 3 günde 25 yıllık küfür edildi. Siz elinize güç geçince bize ne yapacağınızı göstermiş insanlarız. Siz bize ihtiyacınız olmadığını düşündüğünüz andan itibaren bize parmak sallarken tahammül eşiklerinin olmadığını gösteren insanlarsınız.

"GÜÇLENDİRİLMİŞ KILIÇDAROĞLU MODELİ MEMLEKETE UMUT OLARAK SUNULDU"

Kendi trollerinize bakın, bize 3 gün boyunca yaptıkları küfürlere bakın. 5 yıl sonra yanıldım demektense şimdi gördüm demek daha iyidir. O yüzden bu sürecin içerisinde mekanizma olarak çalıştırılan hiçbir şey doğru olmadı.

Güçlendirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu modeli memlekete umut olarak sunuldu. İYİ Parti tahammül eden, susan taraf oldu. Bugün de aynı şeyi yapıyor.

Bu pişmemiş aşı millete yedirmeye heves etmek milletin karnını ağrıtmaktır.

"TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİN BİRBİRLERİNİN BOĞAZINA SARILDIĞI SON SEÇİMDİR BU"

Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde devletin makamlarının örselenmesine razı değilim. İYİ Parti'den kimse özür dilemedi. İktidar olmadan bu kadar nezaketsizliği, tahammülsüzlüğü iktidar olunca milletimiz için tehlike görüyorum. Kemal Bey'in adaylığının dayatmasına itiraz ediyorum. Bu itirazım İYİ Parti'nin hassasiyetlerinin doğru anlaşılabilmesi çerçevesinde kamuoyuyla paylaştığım bir itirazdır.

Ben Türk milliyetçilerinin bütün şubelerinin, partilerinin birbirlerinin boğazına sarıldığı son seçimdir bu. Başka seçimler doğuracak gibi gelen bu seçim bundan sonra memleketini sarıp sarmalayacak, olanı biteni görüp yöneten bir Türk milliyetçiliğinin iradesine şahit olacak."

"HDP'NİN OLDUĞU YERDE OLMAYIZ"

HDP aday çıkarmama kararı almış, HDP'nin içinde olduğu bir denklemde, biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız, pazarlık vesilesi yapmayız dedik. Yavuz Ağıralioğlu için şartlar hiçbir zaman değişmez. Bu ilkesizliğe göz yumamayız.

Devlete katil derken gösterdiğiniz cüretkarlığı, bir kere PKK'ya katil derken gösteremediniz. PKK'ya katil diyemeyenlerin, övenlerin oyuyla pazarlık ettiği masadan şantaj dilini kapatmak zorundayız.

HDP'nin bu iklimde, bizim oyumuza talip oluyorsunuz da bizimle neden muhatap olmuyorsunuz beyanatlarıyla toparlanacak süreç değildir bu. Evet bütün oyunuza talibiz, sizi de muhatap almıyoruz. Sebebi şu, siz devletinize, devletinizin varlığına, milletinizin beraberliğine, bu topraklardaki kadim beraberliğimize pusu kuran her alçak organizasyonun öyle ya da böyle iliştiği, Türk devletinin her aleyhine tertibin içerisinde parmak izleriyle göründüğünüz insanlarsınız, siz problemli insanlarsınız.

Soykırım ayinleri tertiplerler, içinde siz; Türkiye'nin ordusuna katil diyenlersiniz, PKK'yı lanetleyemeyenlersiniz. Memleket meselelerini şantaja dönüştürmenize asla razı olmayacağız."

Yavuz Ağıralioğlu kimdir?

1 Şubat 1972'de Trabzon'un Çaykara ilçesinin Eğridere köyünde doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini Yozgat'ın Sorgun ilçesinde tamamlayan Yavuz Ağıralioğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1995-1997 yıllarında Nizâm-ı Âlem Ocakları Genel Başkanlığı; Muhsin Yazıcıoğlu'nun genel başkanlığı döneminde Büyük Birlik Partisi MKYK üyeliği ve genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2011 yılında BBP Genel Başkanlığına aday oldu ama kazanamadı.

Mayıs 2018'de İYİ Parti'ye katılan Ağıralioğlu, 2018 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti İstanbul milletvekili seçildi. Temmuz 2018'den Temmuz 2019'a dek İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevini yürüttü. 2019-2020 yıllarında İYİ Parti Sözcüsü ve 2020-2022 yıllarında ise Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı olarak görev yaptı.

HDP’LİLERE O İSİMLERİ ÇOK GÖRMÜŞTÜ

Ağıralioğlu, 2021 yılında da HDP’lilere yönelik sözleriyle gündeme gelmişti. İyi Parti Milletvekili, katıldığı bir TV programında HDP'lilere, “Selahattin, Sırrı, Hasip, Fatma, Emine” isimlerini çok gördüğünü ifade etmişti.

Habertürk'te “Gerçek Fikri Ne?” programına katılan Ağıralioğlu, “Ahmet Türk ismiyle, Ahmet peygamber efendimizin gökyüzündeki ismidir. O ismin dünyada şahikalaşmış ismini temsil eder. Ahmet Türk ismiyle insan milletine fitne olur mu? Hasip, Allah’ın sıfatlarındandır. Allah’ın sıfatını kendine isim olarak alp memleketine fitne olur mu insan? Selahattin, Türklüğün, Müslümanlığın ortak kahramanlığının ismidir. Selahattin ismiyle olur mu?" ifadelerini kullanmıştı.

Ağıralioğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada da “Memlekete ve milletimizin bir arada yaşama iradesine fitne olanlar; ya kulaklarına ezanla okunan isimlerin manasına sadakat göstersinler ve milletin birliğine yürüsünler ya da yaptıkları şenaata uygun isimler alsınlar” demiş, bu sözlerinin ardından ‘ırkçılık’ eleştirileri ile karşı karşıya kalmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem