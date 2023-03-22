Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan AKP'ye kötü haber: CHP’ye başvurular iki kat arttı

Milletvekilliği aday adaylığı başvurularında sona gelinirken, Doğu ve Güneydoğu’daki başvurularda dikkat çeken sonuçlar elde edildiği ifade edildi.

Medyascope’tan Ferit Aslan’ın haberine göre, Diyarbakır ve Van gibi kentlerde son seçimlerde yeteri kadar başvuru olmaması nedeniyle parti üyelerine listelere yazdıran CHP’de bu seçimde başvurular iki-üç kart arttı.

AKP DÜŞÜŞTE CHP ÇIKIŞTA

12 milletvekili çıkaran Diyarbakır’da, 2018 seçimlerinde iktidar partisi AKP’ye 225 aday adaylık başvurusu yapılırken, 14 Mayıs seçimleri için sadece 70 kişinin başvuru yaptığı öğrenildi. 1990’lı yıllardan sonra Diyarbakır’da bir türlü istediği sonucu alamayan ve milletvekili listesini de parti üyelerinden oluşturmak zorunda kalan CHP’de ise Diyarbakır için şimdiye kadar yaklaşık 50 kişi aday adaylığı başvurusu yaptı.

Öte yandan Dört milletvekili çıkaran Batman’da 2018 seçimlerinde AKP’ye 60 aday adaylığı başvurusu yapılırken, şimdiye kadar sadece 30 başvuru yapıldı. Batman’dan yıllardır milletvekili çıkaramayan CHP’ye 2018 yılında yedi başvuru yapılırken, 14 Mayıs seçimleri için 15 başvuru yapıldı.

Dört milletvekili çıkaran Şırnak’ta 2018 seçimlerinde başvuru olmadığı için parti üyelerini aday gösteren CHP’ye şu ana kadar yapılan başvuru sayısı 15’i bulurken, AKP’den ise son seçimde 51 olan aday adaylığı başvurusu bu seçimde 20’ye düştü. Van ve Siirt’te de aday adaylığı başvurularında CHP’de ciddi artış görülürken, AKP’de de ciddi bir düşüşün olduğu belirtildi.