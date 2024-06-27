İYİ Parti'den ayrılmaya hazırlanan Koray Aydın Demokrat Parti'ye mi geçecek: Dikkat çeken 'Gültekin Uysal' detayı!

İYİ Parti'den ayrılmaya hazırlanan Koray Aydın'ın “Demokrat Parti’ye geçme” ihtimalinin halen gündemde olduğu, ancak partiye katılımdaki engelin Gültekin Uysal’ın genel başkanlık koltuğunu bırakmak istememesi olduğu ileri sürüldü.

İYİ Parti'den ayrılmaya hazırlanan Koray Aydın Demokrat Parti'ye mi geçecek: Dikkat çeken 'Gültekin Uysal' detayı!

Eski genel başkan Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Saray’da görüşmesinin ve görüşmenin içeriğine ilişkin hiçbir açıklama yapmaması nedeniyle partisinin yönetimine sert eleştirilerde bulunan Koray Aydın, istifaya hazırlanıyor.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre; Aydın’ın bugün akşam sosyal medya hesabı üzerinden yapacağı sert bir açıklamayla istifasını duyuracağı iddia ediliyor. Aydın’ın istifa açıklamasında hem yerel seçim sürecinde izlenen yanlış politikalara hem de kurultay sürecinde yaşananlara ilişkin ifadelere yer vereceği öne sürülüyor.

DP’YE GEÇME İHTİMALİ

Aydın’ın ardından aralarında eski milletvekilleri ve GİK üyelerinin de yer aldığı çok sayıda partilinin de istifasını duyurması bekleniyor. Ayrıca Aydın’ın istifasıyla mevcut milletvekili sayısında da düşüşün yaşanacağı ifade ediliyor. Kulislerde Aydın’la birlikte çok sayıda partilinin ayrılmasıyla İYİ Parti’nin büyük bir “bölünme” yaşayacağı konuşuluyor.

Parti kaynakları, Aydın ve ekibinin bir süre bağımsız olacağını ancak 2028 genel seçimlerine ilişkin bir yol haritası çizeceğini kaydediyor. Bazı partililer de “Demokrat Parti’ye geçme” ihtimalinin halen gündemde olduğunu belirtiyor. Ancak Demokrat Parti’ye geçmedeki engelin Gültekin Uysal’ın genel başkanlık koltuğunu bırakmak istememesi olduğu ileri sürülüyor.

DERVİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, TBMM grup toplantısındaki konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aydın’ın partisinden istifa edeceğine yönelik iddialara ilişkin “Bize intikal eden herhangi bir şey yok. Basın mensubu arkadaşlarımız duyumlarıyla hareket ediyorlar. Reel bir şey olursa paylaşırız” değerlendirmesinde bulundu.

İddia I Koray Aydın'dan istifa kararı: 14 vekille ayrılıp Demokrat Parti'ye mi geçecek?İddia I Koray Aydın'dan istifa kararı: 14 vekille ayrılıp Demokrat Parti'ye mi geçecek?Siyaset

İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Koray Aydın açıklaması: İstifa edecek mi?İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Koray Aydın açıklaması: İstifa edecek mi?Siyaset

Koray Aydın ve ekibi İYİ Parti'den istifa ediyor: "Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı için çalışacaklar"Koray Aydın ve ekibi İYİ Parti'den istifa ediyor: "Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı için çalışacaklar"Siyaset

Etiketler
Gültekin Uysal Koray Aydın Demokrat Parti İYİ Parti
2 Haziran'da yenilenen seçimlerin sonuçları Resmi Gazete'de 2 Haziran'da yenilenen seçimlerin sonuçları Resmi Gazete'de
YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi: İstanbul'da sayı düştü YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi
NOW TV'den 5 yeni transfer! Anlaşmalar tamamlandı ve kadroya girdiler NOW TV'den 5 yeni transfer! Anlaşmalar tamamlandı ve kadroya girdiler
Emekli dostu en rahat 5 il - Birçok emekli bu illerde daha rahat yaşayabiliyor Emekli dostu en rahat 5 il - Birçok emekli bu illerde daha rahat yaşayabiliyor
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin rakibi belli oldu: İşte EURO 2024'te son 16 tur eşleşmelerinin tamamı... Türkiye'nin rakibi belli oldu
YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi: İstanbul'da sayı düştü YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi
Bahçelievler’de 7 katlı bina çöktü! 3 katının kaçak olduğu ortaya çıktı Bahçelievler’de 7 katlı bina çöktü
Mehmet Tezkan: Erdoğan "restine rest" diyemedi, Bahçeli golü attı: 1-0 önde! "Bahçeli golü attı, topu filelere taktı: 1-0 önde!"
Resmi Gazete'de yayımlandı: TBMM'nin tatili iptal edildi Resmi Gazete'de yayımlandı: TBMM'nin tatili iptal edildi