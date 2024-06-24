İddia I Koray Aydın'dan istifa kararı: 14 vekille ayrılıp Demokrat Parti'ye mi geçecek?

İYİ Parti’de ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor.

Kurultay sonrası partideki durumdan rahatsız olduğu belirtilen ve partiden ayrılması beklenen Koray Aydın’ın yeni yol haritası merak ediliyor.

Serbestiyet’ten Hilal Köylü’nün haberine göre, Koray Aydın’a yakın kaynaklar, Aydın’ın İYİ Parti’den 14 vekille birlikte ayrılacağı ve Demokrat Parti’nin başına geçeceği iddialarını yalanladı. Aydın, bağımsız vekil olarak devam etmek istediğini belirtti. Ayrıca, Mansur Yavaş’a yakın olduğu ve onunla hareket edebileceği iddialarına da gülerek, “Mansur Bey’le de, Ekrem İmamoğlu Bey’le de ilişkilerimiz iyidir, hukukumuz vardır, o kadar” dediği öğrenildi.

AKŞENER-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ KOPUŞU HIZLANDIRDI

Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı’nda görüşmesi ve bu görüşmeye dair açıklama yapmaması, Koray Aydın’ın eleştirilerine neden oldu. Aydın, bu durumu "İYİ Parti’ye gönül veren milyonların vicdanını kanattı" şeklinde değerlendirdi. Ayrıca, Müsavat Dervişoğlu liderliğindeki parti yönetiminin de Akşener’den farklı bir tutum sergilemediğini belirtti.

SON DAMLA: BAYRAM ZİYARETİ

Aydın, Akşener’in iktidara muhalif görünmesine rağmen Erdoğan ile görüşmesini “Sarayın vesayeti” olarak nitelendirerek, Dervişoğlu’nun da benzer bir tutum sergilediğini ifade etti. Aydın’a göre, Akşener hakkında disiplin süreci başlatılmaması, Dervişoğlu’nun bayramda Akşener’i ziyaret etmesi ve bu ziyaretin fotoğraflarının paylaşılması, İYİ Parti yönetiminin Meral Akşener’e karşı bir duruş sergilemekten ziyade onunla beraber olduğunu gösteriyor. Aydın, İYİ Parti’nin kuruluş ilke ve hedeflerinden uzaklaştığını belirterek, “Saray vesayetindeki bir partide benim kalmam mümkün görünmüyor” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem