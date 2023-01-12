İYİ Parti'den alternatif taslak: Meral Akşener'in masasına kondu

AKP'nin başörtüsü ve aileye ilişkin anayasa değişiklik teklifi, Meclis’te yeni yılın en önemli gündem başlıklarından birisi oldu. Cumhur İttifakı, 336 imza ile Meclis Başkanlığı’na sunduğu teklif için en az 24 milletvekilinin daha desteğine ihtiyaç duyuyor.

Teklifi sunmadan önce muhalefet partilerine ilk tur ziyareti yapan AKP, ikinci tur ziyaretler öncesinde beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Muhalefet partileri, iktidar kanadından gelen görüşme taleplerini reddederken; İYİ Parti’nin AKP’nin teklifine alternatif anayasa değişikliği taslağı hazırladığı ortaya çıktı.

HAFTAYA ANAYASA KOMİSYONU’NDA

Halk TV’den Şeyma Paşayiğit’in haberine göre, AKP’nin 336 imzayla sunduğu anayasa değişiklik teklifinin, kabul edilmesi için 400 milletvekilinin oyu gerekiyor. 360 ila 400 arası milletvekilinin oyu ise referanduma götürebiliyor. 400 ve üstü milletvekili kabul oyu verse dahi cumhurbaşkanı istediği takdirde teklifi halk oylamasına sunabiliyor. TBMM'de CHP'nin 134, HDP'nin 57, İYİ Parti'nin 37 sandalyesi bulunuyor.

Bu aşamadan sonra belirleyici olan muhalefet oyları. Dolayısıyla AKP kanadı, Meclis’te grubu bulunan diğer partilerin kapısını çalmak istedi. CHP ve İYİ Parti, milletvekillerinin dokunulmazlık fezlekelerinin gündeme alınmasını; HDP de hazine hesaplarına bloke konulması ve kapatma davası sebebiyle, “Mevcut anayasa çiğneniyor” vurgusu yaptı. Üç muhalefet partisi de randevu kapısını kapattı. AKP sadece ittifak ortağı MHP ile görüştü. AKP-MHP görüşmesi sonrası, anayasa değişiklik teklifinin haftaya Anayasa Komisyonu’nda görüşülmeye başlanacağı açıklandı.

MUHALEFETTEN ORTAK CEPHE

Muhalefetin kırmızı çizgisi, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sandıklarının yanına iktidarın lehine olacak üçüncü bir referandum sandığının konulmaması. Bu yüzden muhalefet cephesinde ortak hareket etmeye özen gösteriliyor. CHP, komisyon görüşmelerine katılıp katılmamayı yani ‘dolaylı ret’ alternatifini masada tutuyor. CHP’li kurmaylar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü konusun gündeme getirdikten sonra Meclis’e sundukları yasa teklifini anımsatarak, “Başörtüsü konusu anayasa değil yasa konusu. AKP-MHP’nin yasa teklifini değil bizim teklifimizin oylanmasını istiyoruz” değerlendirmesi yaptı. Son yapılan MYK toplantısına göre ‘hayır’ ön planda.

Altılı Masa paydaşı İYİ Parti harekete geçti. İYİ Parti’nin önceliği bu konunun hızla siyaset gündeminden çıkması. İYİ Partili hukukçu kurmaylar tarafından AKP’nin anayasa değişiklik teklifine alternatif bir metin hazırlandığı öğrenildi.

AİLEYİ DÜZENLEYEN 41. MADDE GENİŞLETİLECEK

İYİ Parti’nin metni ile aile kurumunu düzenleyen ve LGBTİQ+’a yönelik ihlallerin önünü açabileceği yorumları yapılan 41. maddenin genişletileceği belirtildi. Edinilen bilgiye göre; ‘aile kurumu’ düzenlemesinde büyük değişiklik yapılmadı. Düzenlemeye, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimini garanti altına alacak, beslenme ihtiyacına vurgu yapan, cinsel tacize karşı koruyan hükümler eklendi.

‘HEM MÜTEDEYYİN HEM SEKÜLER KESİMDEN DESTEK ALACAK’

İYİ Parti yetkilileri, AKP- MHP tarafından kabul edilmesi için metinde radikal değişiklik yapmadıklarını söyleyerek, “AK Parti’nin metninde düzeltilmesi gereken yerler vardı. Bunun üzerinden kendi alternatifimizi oluşturduk. Tartışmaları sonlandıracak değişiklikler var” değerlendirmesi yaptı.

Hem başörtülüyü hem başörtüsüz insanların haklarını koruyacak şekilde hazırlık yaptıklarını söyleyen parti kaynakları, “Herkesin içine sinecek bir hale geldi. Mütedeyyin kesimden de seküler kesimden de destek alacak bir düzenleme. Kamuoyunu da CHP’yi de ikna edecek bir metin ortaya çıktığına inanıyoruz” dedi.

Bu noktada AKP’den randevu alınıp alınmayacağı ise henüz netleşmedi. İYİ Partililer, “Eğer AK Parti bizim metnimizde uzlaşmayı kabul etmezse samimiyetsizliklerini ortaya koymuş olurlar. Bir randevu gelirse kabul eder ve orada teklifimizi sunarız” değerlendirmesi yapıyor.

İKİNCİ SEÇENEK AKP’NİN TEKLİFİNİ ÖNERGELERLE DEĞİŞTİRMEK

İYİ Parti’nin diğer bir seçeneği de Anayasa Komisyonu’nda önergelerle AKP’nin teklifini değiştirmek. Partide, AKP’nin teklifindeki “dini inancından dolayı” ibarelerinin yanlış anlaşılmaya mahal vereceği düşüncesi hakim.

İYİ Parti’nin hukukçu kurmayları yaptıkları çalışmayı tamamlayıp İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e sunduğu öğrenildi. Akşener’in de teklifi partinin yetkili organlarına götürdükten sonra Altılı Masa’ya sunması bekleniyor. Anayasa Komisyonu, Altılı Masa zirvesinden önce toplanacağı için Meral Akşener’in liderlerle hızla görüşmesi bekleniyor.

Anayasa değişiklik teklifinin Meclis’e sunulabilmesi için 200 milletvekilinin imzası gerekiyor. Altılı Masa bileşenlerinin toplan 175 sandalyesi bulunuyor.