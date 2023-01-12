Demirtaş'tan seçmene uyarı: Kritik dönemlerde birileri hep sis bombası atar
Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yurttaşları seçim öncesi yaşanabilecekler konusunda uyardı.
Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Yurttaşlara uyarılarda bulunan Demirtaş, seçim öncesindeki kritik dönemde yaşanabileceklere dikkat çekti.
Demirtaş şunları belirtti:
"Kritik dönemlerde birileri hep sis bombası atar. Etrafınızı ve hakikati görmenizi engeller, odağı kaybetmeniz için çabalar. Seçimi, demokrasiye inananlar kazanacak. Yeter ki odağı asla kaybetmeyin. Madem seçime gidiyoruz, o halde seçime odaklanacağız."
Merhaba arkadaşlar,— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 12, 2023
Kritik dönemlerde birileri hep sis bombası atar. Etrafınızı ve hakikati görmenizi engeller, odağı kaybetmeniz için çabalar.
Seçimi, demokrasiye inananlar kazanacak. Yeter ki odağı asla kaybetmeyin.
Madem seçime gidiyoruz, o halde seçime odaklanacağız.