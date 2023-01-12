Demirtaş'tan seçmene uyarı: Kritik dönemlerde birileri hep sis bombası atar

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yurttaşları seçim öncesi yaşanabilecekler konusunda uyardı.

Demirtaş'tan seçmene uyarı: Kritik dönemlerde birileri hep sis bombası atar

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Yurttaşlara uyarılarda bulunan Demirtaş, seçim öncesindeki kritik dönemde yaşanabileceklere dikkat çekti.

Demirtaş şunları belirtti:

"Kritik dönemlerde birileri hep sis bombası atar. Etrafınızı ve hakikati görmenizi engeller, odağı kaybetmeniz için çabalar. Seçimi, demokrasiye inananlar kazanacak. Yeter ki odağı asla kaybetmeyin. Madem seçime gidiyoruz, o halde seçime odaklanacağız."

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