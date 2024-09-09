İYİ Parti'de Yeni İstifalar
Develi Belediyesi'nin önceki dönem meclis ütesi Mustafa Ağca beraberindeki kişilerle birlikte İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.
Kayseri'nin Develi Belediyesi önceki dönem meclis üyesi Mustafa Ağca, eşi ve 7 arkadaşıyla birlikte İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.
Kararını sosyal medyadan duyuran Ağca; "Sevgili dostlar, ilk kurulduğu günden beri ve ilçe kurucular kurulunda eşimle birlikte yer alıp, eşimin kadın politikaları başkanlığını yaptığı, benimde bir dönem belediye meclis üyeliğini yaptığım İYİ Parti'den eşim ve 7 arkadaşımızla birlikte istifa ettik. Tüm iyi dostlarımdan helallik istiyorum. Allah'ım hakkımızda hayırlısını nasip eylesin" ifadelerini kullandı.
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