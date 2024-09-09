İYİ Parti'de Yeni İstifalar

Develi Belediyesi'nin önceki dönem meclis ütesi Mustafa Ağca beraberindeki kişilerle birlikte İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

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İYİ Parti'de Yeni İstifalar

Kayseri'nin Develi Belediyesi önceki dönem meclis üyesi Mustafa Ağca, eşi ve 7 arkadaşıyla birlikte İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Kararını sosyal medyadan duyuran Ağca; "Sevgili dostlar, ilk kurulduğu günden beri ve ilçe kurucular kurulunda eşimle birlikte yer alıp, eşimin kadın politikaları başkanlığını yaptığı, benimde bir dönem belediye meclis üyeliğini yaptığım İYİ Parti'den eşim ve 7 arkadaşımızla birlikte istifa ettik. Tüm iyi dostlarımdan helallik istiyorum. Allah'ım hakkımızda hayırlısını nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

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