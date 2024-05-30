İYİ Parti'de üst düzey atama: Eski oyuncu Mehmet Aslan kritik göreve getirildi
İYİ Parti'de yeni atamalar yapıldı. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun başdanışmanlığına eski oyuncu Mehmet Aslan ile Emekli Tuğgeneral Ali Demir getirildi. Ayrıca Dervişoğlu'nun genel başkanlığa seçilmesinin ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili görevinden istifa eden Erhan Usta, Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevine getirildi.
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevine, Samsun Milletvekili Erhan Usta getirildi.
İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda yer alan Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanlığı, "Ekonomi Politikaları" ve "Kalkınma Politikaları" başkanlıkları olarak ikiye ayrıldı.
Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevine Erhan Usta atanırken, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeleri Mehmet Aslan ve Ali Demir, Genel Başkan Başdanışmanları olarak görevlendirildi.
Kaynak: AA
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