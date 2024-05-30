Belediye başkan adayı olmuştu: AKP Edirne İl Başkanlığ'ına Belgin İba atandı

31 Mart yerel seçiminde Edirne Belediye Başkan adayı olan Belgin İba, AKP İl Başkanlığı'na atandı.

Son Güncelleme:
Belediye başkan adayı olmuştu: AKP Edirne İl Başkanlığ'ına Belgin İba atandı

AKP Teşkilat Başkanlığı, Edirne İl Başkanlığına Belgin İba'nın atandığını açıkladı.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle, Edirne İl Başkanlığına Belgin İba atandı" denildi.

Açıklamada, "Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı İl Başkan Vekilimiz Sayın Aydoğan Akıncı'ya teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz" ifadesine yer verildi.

Etiketler
Edirne AKP
Son Güncelleme:
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'nun telefonu klonlandı! Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'nun telefonu klonlandı!
Şevkat Yerimdar’ın Cuma Usta’sı film oluyor! FOX TV'nin en çok izlenen dizisiydi Şevkat Yerimdar’ın Cuma Usta’sı film oluyor! FOX TV'nin en çok izlenen dizisiydi
Karar duyuruldu. NOW TV'den Kızıl Goncalar'ın yerine yeni dizi! Başroller açıklandı Karar duyuruldu. NOW TV'den Kızıl Goncalar'ın yerine yeni dizi! Başroller açıklandı
AKP 'Ankara kriterleri' için düğmeye bastı: "Önce politikalar değişecek" AKP 'Ankara kriterleri' için düğmeye bastı
ÇOK OKUNANLAR
Son ankette sürpriz sonuçlar: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları
İran Genelkurmay Başkanlığı, Reisi'nin kaza raporunu açıkladı İran Genelkurmay Başkanlığı, Reisi'nin kaza raporunu açıkladı
Filenin Sultanları, ikinci haftaya galibiyetle başladı Filenin Sultanları, ikinci haftaya galibiyetle başladı
En düşük emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı En düşük emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: 9 il için sarı kodlu alarm! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı